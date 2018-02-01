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1 февраля 2018, 15:18

Норильск вошел в электронный сборник путешествий. Наш Фестиваль северной ягоды стал известен на всю Россию.


Сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии – это эффективный инструмент продвижения туристического события. В декабре 2017 года впервые была реализована электронная версия сборника, и в течение года его скачали более 25 тысяч раз. В сборнике представлена информация о ярких туристических событиях России, лауреатах и участниках конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, которая поможет туроператорам при создании туров на события, а самостоятельным туристам пригодится при планировании на 2018 год своих путешествий по нашей стране. Основателем премии Russian Event Awards и председателем правления ФРОС Region PR является Геннадий Шаталов.
ФРОС Region PR выпустил сборник в PDF-формате с активными гиперссылками на сайты событий, площадок, ТИЦ и туроператоров. Всего в него вошло 100 туристических проектов из 31 региона России.
Сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии на 2018 год размещен на региональном PR-портале www.regionpr.ru, официальном сайте национальной премии Russian Event Awards www.rea-awards.ru, официальном сайте Всероссийской туристской премии «Маршрут года» www.tourawards.ru, официальном сайте Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» www.russiasuvenir.ru.

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    Список новостей

 1 февраля 2018 
18:23   Спешите делать добро. Сегодня в Норильске стартовала благотворительная акция «Игрушка в подарок». 18:00   «Таймыр» спешит на помощь. Атомный ледокол подобрал путешественников, стартовавших из Норильска на двух внедорожниках в Диксон и застрявших в снегах на обратном пути.
16:54   Студенты Норильского колледжа искусств прочли письма и дневники блокадников. 16:30   В лидерах - норильская "Территория добра". В Красноярском крае составили рейтинг благотворительных фондов.
16:06   Более полумиллиарда рублей получил Красноярск из федерального бюджета на выплаты за рождение первого ребенка. В Норильске будут платить на пять тысяч больше, чем в Красноярске. 15:18   Норильск вошел в электронный сборник путешествий. Наш Фестиваль северной ягоды стал известен на всю Россию.
15:10   Первоклашек станет больше. Сегодня в Норильске начинается прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год. 14:29   Угроза миновала? Норильские коммунальщики сбросили снежную глыбу с жилого дома на Павлова, 12.
14:18   Норильчан приглашают на праздник встречи солнца «Хэйро». Он пройдет в субботу, 3 февраля, в Молодежном центре Кайеркана. 13:35   Сегодня в Норильске в ДТП пострадали два человека. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняют госавтоинспекторы.
12:03   С сегодняшнего дня в Норильске сотрудники полиции начинают проверку школ на предмет оснащения охранников металлодетекторами.

 31 января 2018 
19:32   Два ДТП с промежутком в один час произошли сегодня в Норильске на одном и том же перекрестке. 19:15   Кто виноват и что делать? Угроза нависла над головами норильчан - огромная снежная шапка свисает с козырька балкона девятого этажа дома на Талнахской, 27.
19:06   Десятилетнему Владу Якушеву срочно нужен курс реабилитации. Сбор средств ведет Благотворительный фонд «69 параллель». 18:56   Дудинцу Владу Карасеву срочно требуется помощь неравнодушных норильчан.
18:44   Сегодня в Норильске обнаружены провокационные листовки, призывающие к межнациональной розни. 16:56   «Утопия» и «Безумец» закрепились в норильском театре. Мнения зрителей и критиков совпало.
16:25   «Норильский никель» объявляет предварительные производственные результаты за четвертый квартал, полный 2017 год и производственный прогноз на 2018 год. 16:09   В Красноярском крае сократят 253 дорожных полицейских, из них 14 – в Норильске.
15:47   «Маршрутами Урванцева». Выставка, посвященная 125-летию первого первооткрывателя Норильска, знакомит посетителей с его экспедициями 1919-1934 гг. 15:34   Норильские разработчики высокотехнологичных проектов могут поучаствовать в Open Innovations Startup Tour. Прием заявок на участие стартовал в Красноярске.
15:24   Новые кадровые назначения в правительстве Красноярского края. Сегодня Александр Усс подписал два распоряжения. 15:13   Сегодня начал работать новый порядок подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.
14:58   Сегодня в норильский театр возвращаются «Братья Ч.». 13:46   11 норильских педагогов дают сегодня открытые уроки «лентой» - в течение всего дня, с 08.00 до 17.00. В городе проходит третий этап муниципального конкурса «Учитель года».
13:34   Более 4 млрд из краевой казны пойдут на достройку объектов, начатых в прошлом году, включая перинатальный центр Норильска. Проект корректировки бюджета рассмотрят депутаты ЗСК. 13:22   Более девяти тысяч жителей края заболели ОРВИ и гриппом. В Норильске случаев гриппа не зарегистрировано.
12:49   Во время морозов безбилетников запретят высаживать из общественного транспорта. 12:25   PolArt-резиденция Музея Норильска представляет третьего резидента творческого сезона 2017-2018. Ею стала питерская художница Людмила Лунц.
11:57   В школах могут появиться уроки психологии? Проект разрабатывает Минздрав РФ. 11:43   Пурга чтецам не помешала. I и II этапы Фестиваля-конкурса литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященного 65-летнему юбилею города Норильска, успешно прошли в Кайеркане.
11:07   Завтра в Норильске стартует Всероссийский конкурс танцевального искусства «Небо танцует». А сегодня норильских танцоров приглашают на матер-класс. 10:39   Житель Норильска получил 11 лет колонии строгого режима за убийство своей супруги.
10:28   Норильским пользователям Facebook на заметку. На платформе этой социальной сети введен запрет на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов. 10:19   Полмиллиона рублей штрафа присудили жителю Норильска за пристрастие к вождению в пьяном виде.
10:09   «Спасем жизнь вместе». Норильчан приглашают к участию во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности.

 30 января 2018 
19:23   Осужденный 45-летний житель Норильска, убивший брата-близнеца во время бытовой ссоры, оспорил решение суда. Скостить удалось лишь три месяца 19:08   В Норильске пропал мужчина. Поиском пропавшего занимается полиция
19:04   Уроженец Хакасии может попасть за решетку за ограбление строительного магазина в Норильске 18:57   Норильских малышей приглашают на познавательные занятия
18:27   В Норильске в дорожной аварии пострадала 12-етняя девочка 18:12   В норильских школах проходят репетиционные экзамены, или как их еще называют, «пробники». Глобальная репетиция предстоит в марте
18:00   Участники Сталинградской битвы, проживающие в Красноярском крае, получат выплату в размере 5 000 рублей. 17:36   Завтра финал. Норильские и дудинские студенты и школьники состязаются в профориентационном конкурсе «Я б в рабочие пошёл!»
15:57   Скоро встретим героев! Экспедиция на двух штатных внедорожниках установила мировой рекорд на дистанции Норильск - Диксон. 13:39   Набор социальных услуг с февраля подорожает на 1,025%. Для норильских льготников, как и по всей стране, он будет стоить 1075,19 руб.
13:36   Избиратели Норильска смогут проголосовать на выборах Президента РФ на любом удобном для них участке. 10:16   В Норильске в результате разбойного нападения пенсионер получил сотрясение мозга и лишился 100 тысяч рублей.
10:04   Не стал далеко ходить. В Норильске домушник ограбил квартиру в своем же доме, теперь ему грозит срок. 10:00   В Норильске раскрыли кражу с банковской карты почти на 100 тысяч рублей.




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