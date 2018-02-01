Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 февраля 2018, 15:18



Норильск вошел в электронный сборник путешествий. Наш Фестиваль северной ягоды стал известен на всю Россию.

ФРОС Region PR выпустил сборник в PDF-формате с активными гиперссылками на сайты событий, площадок, ТИЦ и туроператоров. Всего в него вошло 100 туристических проектов из 31 региона России. Сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии на 2018 год размещен на региональном PR-портале www.regionpr.ru, официальном сайте национальной премии Russian Event Awards www.rea-awards.ru, официальном сайте Всероссийской туристской премии «Маршрут года» www.tourawards.ru, официальном сайте Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» www.russiasuvenir.ru.

Просмотров:189 Сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии – это эффективный инструмент продвижения туристического события. В декабре 2017 года впервые была реализована электронная версия сборника, и в течение года его скачали более 25 тысяч раз. В сборнике представлена информация о ярких туристических событиях России, лауреатах и участниках конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, которая поможет туроператорам при создании туров на события, а самостоятельным туристам пригодится при планировании на 2018 год своих путешествий по нашей стране. Основателем премии Russian Event Awards и председателем правления ФРОС Region PR является Геннадий Шаталов.ФРОС Region PR выпустил сборник в PDF-формате с активными гиперссылками на сайты событий, площадок, ТИЦ и туроператоров. Всего в него вошло 100 туристических проектов из 31 региона России.Сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии на 2018 год размещен на региональном PR-портале www.regionpr.ru, официальном сайте национальной премии Russian Event Awards www.rea-awards.ru, официальном сайте Всероссийской туристской премии «Маршрут года» www.tourawards.ru, официальном сайте Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» www.russiasuvenir.ru.