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1 февраля 2018, 16:06



Более полумиллиарда рублей получил Красноярск из федерального бюджета на выплаты за рождение первого ребенка. В Норильске будут платить на пять тысяч больше, чем в Красноярске.

Напомним, что с 1 января 2018 года вступил в силу закон, предоставляющий право на выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка. Пособие будет выплачиваться ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет. Рассчитывать на выплату могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимума трудоспособного населения. Для обеспечения выплат на территории Красноярского края в регион направлено 525 миллионов рублей из федерального бюджета.

Просмотров:205 Размер выплат для каждой территории устанавливается свой. К примеру, в Красноярске он составляет 11 506 рублей, а в Норильске – 16 562 рубля.Напомним, что с 1 января 2018 года вступил в силу закон, предоставляющий право на выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка. Пособие будет выплачиваться ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет. Рассчитывать на выплату могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимума трудоспособного населения.Для обеспечения выплат на территории Красноярского края в регион направлено 525 миллионов рублей из федерального бюджета.