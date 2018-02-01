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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:23 Спешите делать добро. Сегодня в Норильске стартовала благотворительная акция «Игрушка в подарок».
18:00 «Таймыр» спешит на помощь. Атомный ледокол подобрал путешественников, стартовавших из Норильска на двух внедорожниках в Диксон и застрявших в снегах на обратном пути.
16:54 Студенты Норильского колледжа искусств прочли письма и дневники блокадников.
16:30 В лидерах - норильская "Территория добра". В Красноярском крае составили рейтинг благотворительных фондов.
16:06 Более полумиллиарда рублей получил Красноярск из федерального бюджета на выплаты за рождение первого ребенка. В Норильске будут платить на пять тысяч больше, чем в Красноярске.
15:18 Норильск вошел в электронный сборник путешествий. Наш Фестиваль северной ягоды стал известен на всю Россию.
15:10 Первоклашек станет больше. Сегодня в Норильске начинается прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год.
14:29 Угроза миновала? Норильские коммунальщики сбросили снежную глыбу с жилого дома на Павлова, 12.
14:18 Норильчан приглашают на праздник встречи солнца «Хэйро». Он пройдет в субботу, 3 февраля, в Молодежном центре Кайеркана.
13:35 Сегодня в Норильске в ДТП пострадали два человека. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняют госавтоинспекторы.
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