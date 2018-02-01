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1 февраля 2018, 16:30



В лидерах - норильская "Территория добра". В Красноярском крае составили рейтинг благотворительных фондов.

Из 11 официально представленных фондов подавляющее большинство готово подать «руку помощи» тяжелобольным детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, социально незащищённым слоям населения, сиротам. Семь фондов собрали максимальные пожертвования из разных источников, начиная от «ангелов» – предпринимателей и заканчивая грантами от государства, и оказались «миллионерами». Возглавляет список благотворительный фонд социальных программ «Территория добра». За год на благотворительные цели норильским фондом направлено более 11,5 миллиона рублей. На втором месте красноярский детский благотворительный фонд «Счастливые дети». Его добрые дела за год обеспечены суммой более восьми миллионов. Замыкает тройку лидеров известный благотворительный краевой фонд «Добро24.ру». За год он оказал помощи на шесть миллионов рублей. Еще четыре фонда показали размер собранных средств на благотворительные цели от двух до шести миллионов. При этом некоторые фонды показали неполную отчётность – по крайней мере, в сервисе «Русфонда» некоторых данных не хватает, сообщает MR.ru. Оставшиеся четыре фонда (красноярские «Родители против наркотиков» и «Наш город», а также «69 параллель» – г. Норильск, «Поделись добром» – г. Назарово) оперировали куда более скромными суммами – до миллиона рублей.

Просмотров:146 В системе «Русфонд. Навигатор» нашлось 11 организаций, которые действуют по схемам фандрайзинга (это работа по привлечению денежных средств граждан, бизнеса или государства в некоммерческий сектор, в том числе на благотворительность).Из 11 официально представленных фондов подавляющее большинство готово подать «руку помощи» тяжелобольным детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, социально незащищённым слоям населения, сиротам.Семь фондов собрали максимальные пожертвования из разных источников, начиная от «ангелов» – предпринимателей и заканчивая грантами от государства, и оказались «миллионерами».Возглавляет список благотворительный фонд социальных программ «Территория добра». За год на благотворительные цели норильским фондом направлено более 11,5 миллиона рублей.На втором месте красноярский детский благотворительный фонд «Счастливые дети». Его добрые дела за год обеспечены суммой более восьми миллионов.Замыкает тройку лидеров известный благотворительный краевой фонд «Добро24.ру». За год он оказал помощи на шесть миллионов рублей.Еще четыре фонда показали размер собранных средств на благотворительные цели от двух до шести миллионов. При этом некоторые фонды показали неполную отчётность – по крайней мере, в сервисе «Русфонда» некоторых данных не хватает, сообщает MR.ru.Оставшиеся четыре фонда (красноярские «Родители против наркотиков» и «Наш город», а также «69 параллель» – г. Норильск, «Поделись добром» – г. Назарово) оперировали куда более скромными суммами – до миллиона рублей.