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1 февраля 2018, 16:54



Студенты Норильского колледжа искусств прочли письма и дневники блокадников.

Встречу, ставшую уже традиционной, провели сотрудники филиала № 4 Норильской централизованной библиотечной системы. Они представили молодым людям малоизвестные и неизвестные факты из истории. «В последние годы широкой общественности, наконец, стали доступны некоторые документы, с которых снят гриф секретности. Но они требуют глубокого изучения и осмысления. Подобную работу для нас уже проделал Никита Ломагин, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Его отец, мать и бабушка пережили первую, самую страшную блокадную зиму. Отсюда его интерес к этой теме. За последние годы было издано две книги Ломагина: «Блокадный Ленинград» и двухтомник «Неизвестная блокада» по материалам изученных им рассекреченных архивных документов и воспоминаний близких родственников», - отметила Наталья Жувагина, заведующий отделом Норильской централизованной библиотечной системы. Рассказ о тех тяжелых 900 днях в жизни ленинградцев сопровождался видеороликом к песне Александра Розенбаума «На дороге жизни», видеонарезками из фильма «Мы смерти смотрели в лицо» (режиссер Наум Бирман) и стихами разных авторов. В рамках мероприятия студенты смогли вкратце ознакомиться с трудами историков, письмами ленинградцев, блокадными дневниками.

Просмотров:148 В НКИ прошел литературно-исторический час «Они смерти смотрели в лицо» из цикла мероприятий «Во славу Отечества», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда.Встречу, ставшую уже традиционной, провели сотрудники филиала № 4 Норильской централизованной библиотечной системы. Они представили молодым людям малоизвестные и неизвестные факты из истории.«В последние годы широкой общественности, наконец, стали доступны некоторые документы, с которых снят гриф секретности. Но они требуют глубокого изучения и осмысления. Подобную работу для нас уже проделал Никита Ломагин, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Его отец, мать и бабушка пережили первую, самую страшную блокадную зиму. Отсюда его интерес к этой теме. За последние годы было издано две книги Ломагина: «Блокадный Ленинград» и двухтомник «Неизвестная блокада» по материалам изученных им рассекреченных архивных документов и воспоминаний близких родственников», - отметила Наталья Жувагина, заведующий отделом Норильской централизованной библиотечной системы.Рассказ о тех тяжелых 900 днях в жизни ленинградцев сопровождался видеороликом к песне Александра Розенбаума «На дороге жизни», видеонарезками из фильма «Мы смерти смотрели в лицо» (режиссер Наум Бирман) и стихами разных авторов.В рамках мероприятия студенты смогли вкратце ознакомиться с трудами историков, письмами ленинградцев, блокадными дневниками.