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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
1 февраля 2018, 18:00

«Таймыр» спешит на помощь. Атомный ледокол подобрал путешественников, стартовавших из Норильска на двух внедорожниках в Диксон и застрявших в снегах на обратном пути.


Путешествие чуть было не прервалось, отмечает руководитель группы Богдан Булычев. Все шло хорошо. От Норильска до Диксона добрались за 10 дней, чем поставили мировой рекорд. Ранее на штатных внедорожниках этого никто не делал. Есть все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
А вот на обратном пути начались настоящие приключения. Сначала в дороге застала пурга. Несколько суток отсиживались на гидрометеостанции «Сопкарга». Тронуться в дальнейший путь мешала погода. Снег и ветер не унимались. Высота снежного покрова превысила один метр, а наст под воздействием потепления стал не таким прочным и вряд ли удержал бы машины. Руку помощи автомобилистам-экстремалам предложили моряки-полярники. Хорошая новость пришла от капитана атомного ледокола «Таймыр»: «Если руководство Росатомфлота даст добро, то я возьму вас на борт и подвезу без проблем!».
«Прокатиться на атомном ледоколе?! Конечно, да!!! Дальше всё по стандартной схеме: официальное письмо и звонок руководителю Росатомфлота, звонок пограничникам и звонок в штаб-квартиру «РГОэкспо». Сутки ожидания, и финальное «ок» от руководства Росатомфлота у нас получено. Дальше по рации договариваемся с капитаном о координатах погрузки и в ночь выезжаем к заданой точке. Наши опасения подтвердились, за последние три дня обстановка изменилась в корне, количество выпавшего снега местами превышало метр, а снежный наст в связи с потеплением потерял свои свойства и совсем не держал машину. По прямой от полярной метеостанции "Сопкарга" до фарватера и места загрузки всего 6 км, которые мы прошли за три часа, со средней скоростью 2 км в час. Исходя из этого легко просчитать, сколько бы мы ехали оставшиеся 750 км до Дудинки. Добравшись до места погрузки глубокой ночью, мы разбили лагерь и принялись ждать нашего атомного исполина. В 9.00 нас разбудил протяжный гудок атомного ледокола «Таймыр»», - написал в своих заметках на Фейсбуке Богдан Булычев.
Дальше началась погрузка геройских Toyota Hilux на ледокол. Через час и обе машины, и шесть членов экипажа были уже на борту. Путешественников с комфортом разместили в каютах, поставили на довольствие, провели экскурсию по ледоколу.
«А Toyota Hilux заняли почетное место на вертолетной площадке корабля, до Дудинки теперь им предстоит прокатиться с ветерком, как настоящим победителям. Кстати, еще одна галочка в списке желаний поставлена (прокатиться на атомном ледоколе)», - отметил Богдан Булычев.
Очень скоро команда будет в Дудинке.

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    Список новостей

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