Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 февраля 2018, 18:23



Спешите делать добро. Сегодня в Норильске стартовала благотворительная акция «Игрушка в подарок».

Сбор игрушек организован библиотекой семейного чтения № 3 по адресу: проезд Котульского, 15. Завершится он 12 февраля. Подведение итогов акции и вручение подарков адресатам состоится 14 февраля во время библиотечного праздника «Путешествие по стране книг». На мероприятие приглашены воспитанники реабилитационного центра «Виктория», школы-интерната и детского дома. Акция проводится по проекту «Открытые сердца», средства на реализацию которого были получены в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Телефон для справок 22-64-31.

Просмотров:162 Принять участие в ней может любой желающий норильчанин. Для этого достаточно передать в подарок детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья мягкие игрушки или поделки, сделанные своими руками.Сбор игрушек организован библиотекой семейного чтения № 3 по адресу: проезд Котульского, 15. Завершится он 12 февраля. Подведение итогов акции и вручение подарков адресатам состоится 14 февраля во время библиотечного праздника «Путешествие по стране книг». На мероприятие приглашены воспитанники реабилитационного центра «Виктория», школы-интерната и детского дома.Акция проводится по проекту «Открытые сердца», средства на реализацию которого были получены в рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».Телефон для справок 22-64-31.