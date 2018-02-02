Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 февраля 2018, 10:44



Маленькие норильчане изучили настоящую спецтехнику дорожных полицейских.

С познавательным рассказом и показом в дошкольное учреждение прибыли сотрудники ГИБДД. Они познакомили воспитанников со специальными автомобилями, стоящими на вооружении стражей порядка, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Автоинспекторы продемонстрировали малышам патрульные автомобили, на которых стражи порядка ежедневно несут службу. Дошколята увидели не только автомобили, на которых патрулируют улицы и дороги нашего города, показали даже специальное транспортное средство «Трэкол», с помощью которого выезжают на помощь автолюбителям в условиях бездорожья.

Просмотров:147 Побывать в салоне служебного автомобиля ДПС, посигналить и помигать фарами и даже опробовать специальное громкоговорящее устройство – это ли не счастье для малышей? Воспитанникам же детского сада «Северок» это все удалось сделать, правда, не самостоятельно, а под контролем наставников в погонах.С познавательным рассказом и показом в дошкольное учреждение прибыли сотрудники ГИБДД. Они познакомили воспитанников со специальными автомобилями, стоящими на вооружении стражей порядка, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Автоинспекторы продемонстрировали малышам патрульные автомобили, на которых стражи порядка ежедневно несут службу. Дошколята увидели не только автомобили, на которых патрулируют улицы и дороги нашего города, показали даже специальное транспортное средство «Трэкол», с помощью которого выезжают на помощь автолюбителям в условиях бездорожья.