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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:29 В городском Центре культуры 9 февраля пройдет конкурс «Папа, мама, я - музыкальная семья», приуроченный к 65-летнему юбилею Норильска
14:24 МФК «Норильский никель» отдал в аренду двух игроков до конца нынешнего сезона
10:57 Норильские НКО могут претендовать на краевой грант. 15 миллионов рублей на поддержку экопроектов выделили из краевого бюджета на эти цели.
10:53 Накануне в Норильске произошел пожар в частном гараже. Рассматриваются две версии случившегося.
10:44 Маленькие норильчане изучили настоящую спецтехнику дорожных полицейских.
18:23 Спешите делать добро. Сегодня в Норильске стартовала благотворительная акция «Игрушка в подарок».
18:00 «Таймыр» спешит на помощь. Атомный ледокол подобрал путешественников, стартовавших из Норильска на двух внедорожниках в Диксон и застрявших в снегах на обратном пути.
16:54 Студенты Норильского колледжа искусств прочли письма и дневники блокадников.
16:30 В лидерах - норильская "Территория добра". В Красноярском крае составили рейтинг благотворительных фондов.
16:06 Более полумиллиарда рублей получил Красноярск из федерального бюджета на выплаты за рождение первого ребенка. В Норильске будут платить на пять тысяч больше, чем в Красноярске.
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