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2 февраля 2018, 10:53



Накануне в Норильске произошел пожар в частном гараже. Рассматриваются две версии случившегося.



Просмотров:141 О воспламенении гаражного бокса в районе станции Голиково сообщил его владелец. «Горели деревянная перегородка и кровля. Общая площадь охвата огнем составила семь квадратных метров. Два автомобиля, находившиеся в момент возгорания в гараже, эвакуировали, каких-либо повреждений на них нет. В настоящее время рассматриваются две причины пожара: короткое замыкание электрокабеля и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи отопления», - рассказал Станислав Леонтенко, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Норильску управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю.