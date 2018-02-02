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2 февраля 2018, 10:57



Норильские НКО могут претендовать на краевой грант. 15 миллионов рублей на поддержку экопроектов выделили из краевого бюджета на эти цели.

Первый вид гранта – партнерский – предоставляется на реализацию проектов, направленных на решение экологических проблем одновременно в трех городских округах из предложенных - в Красноярске, Норильске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске и Назарове. Здесь срок реализации - до 1 года. Максимальная сумма гранта составляет 1,5 млн рублей. Второй вид гранта – территориальный – предоставляется в поддержку проектов, которые также направлены на решение экологических проблем, но уже в одном из городов края. Срок реализации проектов - до 1 года. Сумма гранта составляет 750 тысяч рублей. Для участников грантовой программы пройдет семинар о правилах участия и сборе необходимых документов. Мероприятие состоится 5 февраля по адресу: г. Красноярск, ул. Горького, 20, краевой центр поддержки общественных инициатив, - сообщает ИА "Запад 24" со ссылкой на минэкологии Красноярского края.

Просмотров:138 В текущем году в Красноярском края будет впервые реализован грантовый проект для представителей общественных некоммерческих организаций «Партнёрство». На его поддержку из краевого бюджета выделено 15 млн рублей. Приём заявок от претендентов уже начался, а победителей определят в марте. Оценивать проекты будет экспертная комиссия, в состав которой войдут специалисты-экологи.Первый вид гранта – партнерский – предоставляется на реализацию проектов, направленных на решение экологических проблем одновременно в трех городских округах из предложенных - в Красноярске, Норильске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске и Назарове. Здесь срок реализации - до 1 года. Максимальная сумма гранта составляет 1,5 млн рублей.Второй вид гранта – территориальный – предоставляется в поддержку проектов, которые также направлены на решение экологических проблем, но уже в одном из городов края. Срок реализации проектов - до 1 года. Сумма гранта составляет 750 тысяч рублей.Для участников грантовой программы пройдет семинар о правилах участия и сборе необходимых документов. Мероприятие состоится 5 февраля по адресу: г. Красноярск, ул. Горького, 20, краевой центр поддержки общественных инициатив, - сообщает ИА "Запад 24" со ссылкой на минэкологии Красноярского края.