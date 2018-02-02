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2 февраля 2018, 14:24



МФК «Норильский никель» отдал в аренду двух игроков до конца нынешнего сезона.

В новой команде Кузнецов выбрал для себя 12-й игровой номер. Помимо него в составе «Политеха» уже выступают его бывшие одноклубники - Ян Кузенок и Юлиан Шамсутдинов. Цвета же «Спартака» защищают экс-никельщики Алексей Гордеев, Роман Аносов и Анатолий Зыков. Для выступлений в московском клубе Синцов выбрал для себя 23-й игровой номер. Напомним, что в период паузы в регулярном чемпионате Суперлиги «Норильский никель» проводит учебно-тренировочный сбор в Сочи. Подготовка к чемпионату продлится до 10 февраля, когда на заключительном этапе в подмосковных Люберцах будет сыгран товарищеский матч с МФК «Газпром-Югра». Первый матч после перерыва «Норникель» проведет 16 февраля в рамках 13-го тура Суперлиги. В гости к северянам приедет «Политех», с 15 очками занимающий девятое место турнирной таблицы. У норильчан сейчас шестое место и 29 очков.

Просмотров:181 Стан никельщиков покинули Никита Кузнецов и Юрий Синцов, пополнившие ряды санкт-петербургского «Политеха» и московского «Спартака» соответственно. В заполярном клубе сообщили, что в аренде игроки проведут до конца сезона 2017/2018, при этом пояснили: сделано это для того, чтобы Кузнецов и Синцов не теряли игровой практики.В новой команде Кузнецов выбрал для себя 12-й игровой номер. Помимо него в составе «Политеха» уже выступают его бывшие одноклубники - Ян Кузенок и Юлиан Шамсутдинов. Цвета же «Спартака» защищают экс-никельщики Алексей Гордеев, Роман Аносов и Анатолий Зыков. Для выступлений в московском клубе Синцов выбрал для себя 23-й игровой номер.Напомним, что в период паузы в регулярном чемпионате Суперлиги «Норильский никель» проводит учебно-тренировочный сбор в Сочи. Подготовка к чемпионату продлится до 10 февраля, когда на заключительном этапе в подмосковных Люберцах будет сыгран товарищеский матч с МФК «Газпром-Югра».Первый матч после перерыва «Норникель» проведет 16 февраля в рамках 13-го тура Суперлиги. В гости к северянам приедет «Политех», с 15 очками занимающий девятое место турнирной таблицы. У норильчан сейчас шестое место и 29 очков.