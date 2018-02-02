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2 февраля 2018, 14:29



В городском Центре культуры 9 февраля пройдет конкурс «Папа, мама, я - музыкальная семья», приуроченный к 65-летнему юбилею Норильска.

В ходе конкурсных состязаний участникам предстоит показать жюри домашнее задание на тему «Семейная песня», а также визитную карточку - презентацию своей семьи в произвольной форме. В последнем конкурсном задании соперников ждет импровизация в духе «Угадай мелодию». Конкурс проводится впервые, и основная его задача вовсе не выявить профессиональное мастерство команд, а сплотить участников, вывести на передний план семейные ценности, отмечает режиссер городского Центра культура Михаил Зареченский. По итогам конкурса лучшие номера войдут в концертную программу летом в юбилейный День города.

Просмотров:179 В конкурсе примут участие 15 семей, прошедших строгий отбор 27 января. К состязанию были допущены семьи самого разного возраста и состава, основным критерием была харизма конкурсантов и родственная связь. Команды подобрались с совсем маленькими детьми, с подростками и совсем без детей, только старшее поколение. Количество людей в команде также не регламентировалось.В ходе конкурсных состязаний участникам предстоит показать жюри домашнее задание на тему «Семейная песня», а также визитную карточку - презентацию своей семьи в произвольной форме. В последнем конкурсном задании соперников ждет импровизация в духе «Угадай мелодию».Конкурс проводится впервые, и основная его задача вовсе не выявить профессиональное мастерство команд, а сплотить участников, вывести на передний план семейные ценности, отмечает режиссер городского Центра культура Михаил Зареченский.По итогам конкурса лучшие номера войдут в концертную программу летом в юбилейный День города.