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2 февраля 2018, 14:42

В Норильске началась декларационная кампания 2018 года.


Представить декларацию о доходах, полученных в 2017 году, необходимо до 3 мая текущего года в налоговую инспекцию по месту жительства.
Предоставить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в 2017 году налогоплательщик продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников (ст.228 НК РФ).
Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица (ст. 227 НК РФ).
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 16 июля 2018 года.
Если налогоплательщик не представит декларацию в срок до 3 мая или не уплатит налог до 16 июля, ему будет выписан штраф. За непредставление декларации в срок - 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.
Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.
Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

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