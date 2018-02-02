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2 февраля 2018, 14:42



В Норильске началась декларационная кампания 2018 года.

Предоставить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в 2017 году налогоплательщик продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников (ст.228 НК РФ). Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица (ст. 227 НК РФ). Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 16 июля 2018 года. Если налогоплательщик не представит декларацию в срок до 3 мая или не уплатит налог до 16 июля, ему будет выписан штраф. За непредставление декларации в срок - 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога. Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Просмотров:190 Представить декларацию о доходах, полученных в 2017 году, необходимо до 3 мая текущего года в налоговую инспекцию по месту жительства.Предоставить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в 2017 году налогоплательщик продал квартиру, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников (ст.228 НК РФ).Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица (ст. 227 НК РФ).Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 16 июля 2018 года.Если налогоплательщик не представит декларацию в срок до 3 мая или не уплатит налог до 16 июля, ему будет выписан штраф. За непредставление декларации в срок - 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.