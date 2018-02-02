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2 февраля 2018, 14:52



Деньги на специальный медицинский прибор для Влада Карасева с редким генетическим заболеванием собраны. Благотворительная акция прошла в день рождения мальчика.

1 февраля галерея театра-студии в Дудинке превратилась в выставочный зал, мастерскую по изготовлению щедропсов, а также площадку для фотосессии. Здесь прошла фотовыставка Ольги Александровой «Мой Таймыр», которая раскрыла гостям секреты флоры и фауны Крайнего Севера и его обитателей. Маленькие и большие рукодельники и рукодельницы под чутким руководством волонтера «Территории добра» Айсы Гайдаевой научились шить щедропса. А запечатлеть свое участие в акции «Собирая воздух» можно было на фотозоне у Алены Ивановой. Особым подарком для Влада стала песня в исполнении его друга Вячеслава Петракова. Ну и какой день рождения без торта. Все присутствующие на событии загадали желание, чтобы Влад продолжал жить и дышать. Средства, собранные в ходе акции, - 66 тысяч 100 рублей, а также около 270 тысяч рублей, которые горожане собрали личными переводами маме Влада, будут направлены на приобретение откашливателя.

Просмотров:185 Это событие состоялось по инициативе благотворительного фонда «Территория добра» (г. Норильск) и театра-студии «Белые птицы».1 февраля галерея театра-студии в Дудинке превратилась в выставочный зал, мастерскую по изготовлению щедропсов, а также площадку для фотосессии. Здесь прошла фотовыставка Ольги Александровой «Мой Таймыр», которая раскрыла гостям секреты флоры и фауны Крайнего Севера и его обитателей. Маленькие и большие рукодельники и рукодельницы под чутким руководством волонтера «Территории добра» Айсы Гайдаевой научились шить щедропса. А запечатлеть свое участие в акции «Собирая воздух» можно было на фотозоне у Алены Ивановой.Особым подарком для Влада стала песня в исполнении его друга Вячеслава Петракова. Ну и какой день рождения без торта. Все присутствующие на событии загадали желание, чтобы Влад продолжал жить и дышать. Средства, собранные в ходе акции, - 66 тысяч 100 рублей, а также около 270 тысяч рублей, которые горожане собрали личными переводами маме Влада, будут направлены на приобретение откашливателя.