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2 февраля 2018, 14:58



Сегодня Россия отмечает День воинской славы. 2 февраля исполняется 75 лет со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Сегодня в Норильске не осталось ни одного участника Сталинградской битвы. Последним из них был норильчанин Василий Петрович Карташев - артиллерист 1379-го стрелкового полка 87-й дивизии 51-й армии Сталинградского фронта, умерший в 2010 году. Как рассказала первый заместитель председателя норильского Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Зоя Яковлевна Нардина, отмечать памятную дату в Норильске планируется 8 февраля в школе № 8, где для фронтовиков подготовят праздничный концерт. Сегодня в норильском Совете ветеранов войны и труда состоит 68 человек, в том числе двое участника боев, двое блокадника Ленинграда, семеро узников немецких концлагерей, 12 вдов ветеранов, остальные - труженики тыла.

Просмотров:197 Сталинградская битва - это важный эпизод Великой Отечественной войны. Длилась она с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Немецкое наступление продолжалось с 17 июля по 18 ноября 1942 года, его целью был захват волгодонского перешейка и Сталинграда (современный город Волгоград). Это блокировало бы транспортное сообщение между центральными районами страны и Кавказом, создало плацдарм для дальнейшего наступления на кавказские месторождения нефти. Красной армии удалось заставить немцев увязнуть в оборонительных боях, окружить их группировку и сжать кольцо окружения к развалинам Сталинграда. Окруженные немцы, возглавляемые 24 генералами и фельдмаршалом Паулюсом, капитулировали 2 февраля 1943 года.Сегодня в Норильске не осталось ни одного участника Сталинградской битвы. Последним из них был норильчанин Василий Петрович Карташев - артиллерист 1379-го стрелкового полка 87-й дивизии 51-й армии Сталинградского фронта, умерший в 2010 году.Как рассказала первый заместитель председателя норильского Совета ветеранов Великой Отечественной войны и труда Зоя Яковлевна Нардина, отмечать памятную дату в Норильске планируется 8 февраля в школе № 8, где для фронтовиков подготовят праздничный концерт.Сегодня в норильском Совете ветеранов войны и труда состоит 68 человек, в том числе двое участника боев, двое блокадника Ленинграда, семеро узников немецких концлагерей, 12 вдов ветеранов, остальные - труженики тыла.