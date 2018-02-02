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2 февраля 2018, 16:16



На краевом портале госуслуг для родителей будущих первоклассников появилась услуга «Зачисление в общеобразовательные учреждения (школы)». Норильск пока не входит в число регионов, где эта услуга распространена.

Записать ребенка в первый класс удаленно, не посещая при этом образовательное учреждение, можно практически во всех регионах Красноярья, кроме Норильска и Таймыра. «У нас такое нововведение пока не действует, и запись в 1-е классы делается, что называется, "по старинке", то есть родитель самостоятельно приходит в школу и подает заявление на обучение ребенка в том или ином учебном заведении. Второй путь - это письмо в управление образование на электронную почту, при этом все равно через 3-5 дней после отправки письма заявитель приходит в школу лично, чтобы подать необходимый для этой процедуры пакет документов», - прокомментировала данный вопрос начальник отдела организации и мониторинга общего образования УО и ДО администрации города Норильска Ирина Похабова. К слову, по данным специалистов краевого министерства образования, совместно с которыми и проводились работы по реализации данной услуги, в будущем учебном году ожидается около 30 тысяч детей на зачисление в первые классы по всему краю, сообщает сайт http://www.krao.ru

Просмотров:174 Подать электронное заявление на портале можно не только на зачисление в школу первоклассника, но и на зачисление ребят более старших возрастов (в случае смены школы, переездов и т.п.)Записать ребенка в первый класс удаленно, не посещая при этом образовательное учреждение, можно практически во всех регионах Красноярья, кроме Норильска и Таймыра.«У нас такое нововведение пока не действует, и запись в 1-е классы делается, что называется, "по старинке", то есть родитель самостоятельно приходит в школу и подает заявление на обучение ребенка в том или ином учебном заведении. Второй путь - это письмо в управление образование на электронную почту, при этом все равно через 3-5 дней после отправки письма заявитель приходит в школу лично, чтобы подать необходимый для этой процедуры пакет документов», - прокомментировала данный вопрос начальник отдела организации и мониторинга общего образования УО и ДО администрации города Норильска Ирина Похабова.К слову, по данным специалистов краевого министерства образования, совместно с которыми и проводились работы по реализации данной услуги, в будущем учебном году ожидается около 30 тысяч детей на зачисление в первые классы по всему краю, сообщает сайт http://www.krao.ru