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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:15 Теперь еще и горностай. Житель Норильска обнаружил в своём гараже горностая.
18:27 В Норильске прошли учебно-тренировочные сборы с участием руководителей города.
17:48 Полицейские и прокуратура проводят проверку по факту избиения подростка. Видео инцидента с избиением подростка появилось в соцсетях. Интернет-сообщество возмущено поведением учеников шестого класса одной из школ Норильска, устроивших драку в подъезде жилого дома.
17:20 В «Норникеле» подвели итоги работы блока корпоративной защиты в 2017 году.
16:58 В Госавтоинспекции Норильска опровергли информацию о необходимости сдавать экзамен по ПДД при замене действующего водительского удостоверения.
16:32 Епископ Норильский и Туруханский вместе с другими архиереями России отслужили особый молебен в Москве.
16:16 На краевом портале госуслуг для родителей будущих первоклассников появилась услуга «Зачисление в общеобразовательные учреждения (школы)». Норильск пока не входит в число регионов, где эта услуга распространена.
14:58 Сегодня Россия отмечает День воинской славы. 2 февраля исполняется 75 лет со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
14:52 Деньги на специальный медицинский прибор для Влада Карасева с редким генетическим заболеванием собраны. Благотворительная акция прошла в день рождения мальчика.
14:42 В Норильске началась декларационная кампания 2018 года.
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