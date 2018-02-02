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2 февраля 2018, 16:32



Епископ Норильский и Туруханский вместе с другими архиереями России отслужили особый молебен в Москве.

В богослужении участвовали представители поместных православных церквей при Московском Патриаршем престоле. Как сообщатся на официальном сайте Норильской епархии, среди сонма архиереев Его Святейшеству сослужил епископ Норильский и Туруханский Агафангел. На богослужении присутствовали: первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков; министр культуры РФ Владимир Мединский; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Леонид Слуцкий; председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников; руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы Виталий Сучков; представители государственных и общественных организаций. На телеканалах «Союз» и «Спас» шла прямая трансляция торжественного богослужения. В сугубую ектению были включены особые прошения о ныне чествуемом Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле. После нее митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вознес молитву о предстоятеле Русской церкви, затем Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву о мире на Украине.

Просмотров:152 1 февраля 2018 года, в девятую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия.В богослужении участвовали представители поместных православных церквей при Московском Патриаршем престоле.Как сообщатся на официальном сайте Норильской епархии, среди сонма архиереев Его Святейшеству сослужил епископ Норильский и Туруханский Агафангел.На богослужении присутствовали: первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков; министр культуры РФ Владимир Мединский; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Леонид Слуцкий; председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников; руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы Виталий Сучков; представители государственных и общественных организаций.На телеканалах «Союз» и «Спас» шла прямая трансляция торжественного богослужения.В сугубую ектению были включены особые прошения о ныне чествуемом Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле. После нее митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий вознес молитву о предстоятеле Русской церкви, затем Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву о мире на Украине.