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2 февраля 2018, 16:58



В Госавтоинспекции Норильска опровергли информацию о необходимости сдавать экзамен по ПДД при замене действующего водительского удостоверения.

Сегодня на встрече с журналистами местных СМИ руководство городского ОГИБДД пояснило, что Министерство внутренних дел данную инициативу не поддержало, и в настоящее время никаких изменений в процедуру замены водительского удостоверения не внесено. В соответствии с действующим законодательством сдавать теоретическую часть экзамена на знание правил дорожного движения необходимо гражданам, впервые получающим водительское удостоверение, и лицам, лишенным права управления транспортным средством. «При замене сейчас достаточно предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, действующую медицинскую справку и квитанцию об оплате госпошлины», - отметил и. о. начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Норильску Игорь Шеверев.

Просмотров:157 В подразделении экзаменационно-регистрационной работы ГИБДД увеличилось число обращений о замене еще действующих удостоверений. Причиной этому послужило то, что инициативная группа представителей автошкол России вынесла на обсуждение законопроект о прохождении экзамена на знание ПДД при замене водительского удостоверения.Сегодня на встрече с журналистами местных СМИ руководство городского ОГИБДД пояснило, что Министерство внутренних дел данную инициативу не поддержало, и в настоящее время никаких изменений в процедуру замены водительского удостоверения не внесено. В соответствии с действующим законодательством сдавать теоретическую часть экзамена на знание правил дорожного движения необходимо гражданам, впервые получающим водительское удостоверение, и лицам, лишенным права управления транспортным средством.«При замене сейчас достаточно предъявить паспорт гражданина Российской Федерации, действующую медицинскую справку и квитанцию об оплате госпошлины», - отметил и. о. начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Норильску Игорь Шеверев.