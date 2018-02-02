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2 февраля 2018, 17:20

В «Норникеле» подвели итоги работы блока корпоративной защиты в 2017 году.


В мероприятии, состоявшемся сегодня в Москве, приняли участие руководители подразделений безопасности главного офиса компании, Заполярного филиала, Кольской ГМК, Быстринского ГОКа, филиалов и дочерних предприятий «Норникеля». На нем также присутствовали представители руководства ФСБ и МВД России, сообщает пресс-служба компании.
Вице-президент — руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов заявил, что предприятия, чья деятельность имеет стратегическое значение для экономики страны, сегодня становятся опорными точками промышленного роста и социальной стабильности в регионах.
В выступлении он отметил увеличение функциональных направлений в рамках группы компаний «Норникель», которые курирует блок корпоративной защиты. Наряду с сопровождением крупных и социально значимых инвестиционных проектов «Норникеля», таких как Быстринский ГОК (Забайкальский край), реконструкция Талнахской обогатительной фабрики (Норильский промышленный район, Красноярский край), реконструкция логистического комплекса Кольской ГМК (Мурманская область), в зоне внимания блока корпоративной защиты находились экологические проекты компании (закрытие никелевого завода, проект утилизации солевого стока) и вопросы приграничного сотрудничества в Баренцевом регионе. На особом контроле находятся проекты федерального значения, такие как Универсиада-2019 в Красноярске, где принадлежащий «Норникелю» фан-парк «Бобровый лог» выступает в качестве одной из ключевых спортивно-культурных площадок.
Особое внимание участники совещания уделили вопросам киберзащиты активов «Норникеля». По словам Гасумянова, проблематика информационной безопасности находится в числе абсолютных приоритетов блока. «Киберпреступность границ не признает, поэтому вопрос требует решения и на международном уровне, чему будет способствовать разработанный специалистами блока корпоративной защиты «Норникеля» и Института проблем информбезопасности МГУ имени Ломоносова проект Хартии безопасности критических объектов промышленности, который будет представлен общественности в апреле 2018 года», — отметил он.
Участники совещания также обсудили вопросы дальнейшего внедрения инновационных методов контроля за перемещением драгоценных и цветных металлов через государственную границу, разработанных в рамках НИОКР совместно Северо-Западным таможенным управлением ФТС России и химико-криминалистическим бюро «Норникеля», а также специфику нормативного правового регулирования процессов экономической безопасности в ходе реализации социально значимых проектов в формате государственно-частного партнерства.
Отдельная секция была посвящена вопросам экономической эффективности подразделений корпоративной безопасности. На основе методики, разработанной специалистами НПО «Институт современных проблем безопасности» (дочернее предприятие «Норникеля»), общий монетарный эффект работы подразделений блока корпоративной защиты «Норникеля» в 2017 году оценивается в сумму порядка 1,5 млрд руб.
По словам Гасумянова, наработки «Норникеля» и НПО ИСПБ могут стать качественной методологической базой для профильных подразделений и других российских компаний. «Задача корпоративной безопасности — «чтобы ничего не случилось». Рассчитать, сколько стоит покой и развитие, — сложный и интересный вопрос, который мы тщательно анализируем, изучаем и пытаемся масштабировать на всю группу компаний «Норникель». Готовы поделиться своими знаниями и опытом с нашими коллегами», — заключил вице-президент «Норникеля».

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