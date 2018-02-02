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2 февраля 2018, 17:48



Полицейские и прокуратура проводят проверку по факту избиения подростка. Видео инцидента с избиением подростка появилось в соцсетях. Интернет-сообщество возмущено поведением учеников шестого класса одной из школ Норильска, устроивших драку в подъезде жилого дома.



Просмотров:212 Все семь фигурантов конфликта установлены. Это ученики 4-го, 6-го и 9-го классов школ Талнаха. Скандальное видео начинается с недружелюбного разговора двоих шестиклассников в подъезде жилого дома. Съемку, судя по голосу, ведет несовершеннолетняя девушка. Однако драки, как таковой, не вышло. Конфликт двоих подростков перерос в избиение одного из них. Малолетние свидетели разборок смеются и активно комментируют происходящее ненормативной лексикой. Впоследствии, автор видео додумался опубликовать его в сети. Как выяснилось в конце скандального видео, шестиклассник избил своего сверстника за то, что он назвал автора видео своей девушкой. Интернет-сообщество негодует по поводу увиденных подростковых разборок. Пользователи сети просят правоохранителей повлиять на чрезмерную жестокость школьников. Инцидент с подростками сегодня пришлось комментировать начальнику отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Норильску Ольга Курунина. В полицию с заявлением обратилась мама пострадавшего мальчика. Спустя некоторое время видео появилось в соцсетях и вызвало крайне негативные отклики и возмущение среди норильчан. «Случай вопиющий для Норильска. Никто из детей на учете в отделении по делам несовершеннолетних не состоит. В настоящее время полиция выясняет детали случившегося: как попало видео в соцсети, из-за чего разгорелась ссора, кто был подстрекатель, что на самом деле происходило в подъезде, что предшествовало избиению и так далее. Проводятся беседы со всеми участниками происшествия. Дети говорят, что ссора возникла из-за того, что была задета честь девочки. Однако сама она пока не дала вразумительных пояснений. Сейчас главное - предотвратить дальнейшее разжигание конфликта как со стороны родителей, так и со стороны подростков, отметила рассказала Ольга Курунина. С родителями подростков уже проведены беседы. Школьник, который нападал на потерпевшего, поставят на учет. Сейчас решается вопрос, по какому кодексу квалифицировать его действия (административному или уголовному)». Окончательное решение о том, кто виноват в этой ситуации, примут по результатам расследования. В инциденте разбирается и прокуратура Норильска.