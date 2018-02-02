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2 февраля 2018, 18:27



В Норильске прошли учебно-тренировочные сборы с участием руководителей города.

Одним из наиболее ярких этапов учений стали огневые занятия в тире Дворца спорта «Арктика», где стрелкам необходимо было с расстояния 25 метров поразить цель. На выполнение задания отводилось пять выстрелов из словацкого пистолета Grand Power К–100. По итогам стрельб среди мужчин лучший результат показал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска Андрей Магеров. Второе место занял начальник отдела надзорной деятельности по Норильску ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вячеслав Иващенко, третье – глава Норильска Ринат Ахметчин. У женщин золото завоевала и. о. начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Виктория Соколова. Следом расположились начальник межрайонного отдела судебных приставов по Норильску Диана Одекова и заместитель главы Норильска по району Кайеркан Елена Недбайло. «Очень важно, что у нас регулярно проходят подобные сборы, и особенно важно, что проходят они с применением боевого оружия. Примечательно и то, что в рамках этого мероприятия мы также посетили молокозавод и норильские теплицы, ведь эти объекты имеют достаточно важное значение в случае непредвиденных ситуаций», - сказал Андрей Магеров. Отметим, что подобные сборы для руководителей города проходят два раза в год. Летом на стрельбище ОИК–30 участники оттачивают навыки стрельбы из автоматического оружия, зимой они поражают мишени в тире из пистолета.

Просмотров:200 В традиционных сборах приняли участие более 70 человек – руководители служб и управлений администрации города, различных предприятий и учреждений, территориальных управлений федеральных органов власти.Одним из наиболее ярких этапов учений стали огневые занятия в тире Дворца спорта «Арктика», где стрелкам необходимо было с расстояния 25 метров поразить цель. На выполнение задания отводилось пять выстрелов из словацкого пистолета Grand Power К–100.По итогам стрельб среди мужчин лучший результат показал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска Андрей Магеров. Второе место занял начальник отдела надзорной деятельности по Норильску ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вячеслав Иващенко, третье – глава Норильска Ринат Ахметчин. У женщин золото завоевала и. о. начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Виктория Соколова. Следом расположились начальник межрайонного отдела судебных приставов по Норильску Диана Одекова и заместитель главы Норильска по району Кайеркан Елена Недбайло.«Очень важно, что у нас регулярно проходят подобные сборы, и особенно важно, что проходят они с применением боевого оружия. Примечательно и то, что в рамках этого мероприятия мы также посетили молокозавод и норильские теплицы, ведь эти объекты имеют достаточно важное значение в случае непредвиденных ситуаций», - сказал Андрей Магеров.Отметим, что подобные сборы для руководителей города проходят два раза в год. Летом на стрельбище ОИК–30 участники оттачивают навыки стрельбы из автоматического оружия, зимой они поражают мишени в тире из пистолета.