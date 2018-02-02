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2 февраля 2018, 19:15



Теперь еще и горностай. Житель Норильска обнаружил в своём гараже горностая.

Горностай обжился и чувствует себя как дома. Напомним, дикие звери часто появляются в Норильске. Накануне в районе медного завода появился лисенок. В черте промышленного предприятия голодный зверек появляется не в первый раз. Ласкового попрошайку регулярно подкармливают люди. Между тем специалисты призывают горожан быть осторожными с дикими животными. Душевное проявление не свойственно диким животным, обычно они стараются держаться подальше от человека. ветеринары обращают внимание на тот факт, что на первой стадии бешенства животное может быть даже чрезмерно ласковым, игривым и стремиться к контакту с человеком.

Просмотров:148 На кадрах, прошедших в эфире "Вести. Красноярск" видно, что резвый зверёк что-то ест из тарелки, бежит к металлической бочке, ныряет туда, резво выскакивает и продолжает исследовать кресла.Горностай обжился и чувствует себя как дома. Напомним, дикие звери часто появляются в Норильске. Накануне в районе медного завода появился лисенок. В черте промышленного предприятия голодный зверек появляется не в первый раз. Ласкового попрошайку регулярно подкармливают люди. Между тем специалисты призывают горожан быть осторожными с дикими животными. Душевное проявление не свойственно диким животным, обычно они стараются держаться подальше от человека. ветеринары обращают внимание на тот факт, что на первой стадии бешенства животное может быть даже чрезмерно ласковым, игривым и стремиться к контакту с человеком.