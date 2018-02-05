Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 февраля 2018, 10:30



Из-за сильного ветра в Норильске объявлено штормовое предупреждение. Во всех районах города объявлены актировки.

В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия ученикам 1-11-х классов первой смены. По решению управления общего и дошкольного образования объявлена техническая актировка для второго корпуса детского сада № 2 по адресу: Ленинский пр., 41а. По прогнозу погоды на сегодня в горных районах низовая метель, видимость 1-2 км, ветер южный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха -20…-25ºС, в горных районах -15…-20ºС. Как добавляют метеорологи, циклон в нашем районе продержится до ночи. Уже к утру метель начнет стихать, а завтра ветер существенно снизится.

Просмотров:171 По решению ГИБДД, автодорога Норильск – Кайеркан закрыта для движения легкового автотранспорта категории В.В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия ученикам 1-11-х классов первой смены. По решению управления общего и дошкольного образования объявлена техническая актировка для второго корпуса детского сада № 2 по адресу: Ленинский пр., 41а.По прогнозу погоды на сегодня в горных районах низовая метель, видимость 1-2 км, ветер южный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха -20…-25ºС, в горных районах -15…-20ºС.Как добавляют метеорологи, циклон в нашем районе продержится до ночи. Уже к утру метель начнет стихать, а завтра ветер существенно снизится.