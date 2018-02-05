Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 февраля 2018, 10:48



Норильск готовится к традиционному массовому забегу «Лыжня России». В этот раз желающим принять участие необходимо предъявить страховку.

К участию в спортивном мероприятии допускаются граждане РФ и иностранных государств при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Также министерством спорта введено новое требование для всех участников соревнований – наличие полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Всероссийская массовая акция «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и объединяет поклонников одного из самых популярных в мире зимнего вида спорта. Ее целью является привлечение россиян к активным занятиям физической культурой и пропаганда здорового образа жизни. Наряду с любителями на старт выходят и профессиональные спортсмены. В нашем городе «Лыжня России» проводится с 2013 года, ее организатором является управление по спорту администрации Норильска. В случае отмены мероприятия из-за неблагоприятных погодных условий будет сообщено дополнительно.

Просмотров:166 Спортивное мероприятие пройдет уже в эту субботу, 10 февраля, на территории базы отдыха «Оль-Гуль». Лыжникам предстоит преодолевать дистанции на 2,5 и 5 километров.К участию в спортивном мероприятии допускаются граждане РФ и иностранных государств при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Также министерством спорта введено новое требование для всех участников соревнований – наличие полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.Всероссийская массовая акция «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и объединяет поклонников одного из самых популярных в мире зимнего вида спорта. Ее целью является привлечение россиян к активным занятиям физической культурой и пропаганда здорового образа жизни. Наряду с любителями на старт выходят и профессиональные спортсмены.В нашем городе «Лыжня России» проводится с 2013 года, ее организатором является управление по спорту администрации Норильска.В случае отмены мероприятия из-за неблагоприятных погодных условий будет сообщено дополнительно.