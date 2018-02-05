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5 февраля 2018, 12:09



На этой неделе, 9 февраля, во Дворце культуры состоится церемония награждения норильских и таймырских победителей благотворительных программ «Норникеля» «Мир новых возможностей» и «Комбинат добра».

Напомним, наряду с местными организациями, имеющими немалый опыт и регулярно получающими поддержку компании, такими как благотворительный фонд «Территория добра» и «69 параллель», фонд «Возможность», Клуб исследователей Таймыра и других, среди победителей есть новички из удаленных районов - из Снежногорска, Караула и т. д. Осенью 2017 года управление благотворительных программ ЗФ «Норникеля» и администрация Норильска высадили там дружественный десант и предложили поучаствовать в «Мире новых возможностей». В итоге снежногорский Дом культуры «Энергия» уверенно вышел в лидеры конкурса с проектом «Территория детства» и летом сможет создать у себя в поселке досуговую площадку для детей, оставшихся на каникулы дома. В Карауле проектная команда школы-интерната придумала коворкинг «Молодежка», общественное пространство свободного самовыражения и проявления творческих способностей для детей и подростков.

Просмотров:159 Напомним, в лидеры конкурса социальных проектов от нашей территории вошли 63 проекта, все они разработаны некоммерческими организациями и муниципальными учреждениями Норильска, Дудинки, поселков Таймыра. В реализацию предложенных и отобранных экспертами идей компания планирует вложить свыше 116 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на финансирование социальных проектов местных организаций, победивших в грантовом конкурсе «Норникеля».Напомним, наряду с местными организациями, имеющими немалый опыт и регулярно получающими поддержку компании, такими как благотворительный фонд «Территория добра» и «69 параллель», фонд «Возможность», Клуб исследователей Таймыра и других, среди победителей есть новички из удаленных районов - из Снежногорска, Караула и т. д. Осенью 2017 года управление благотворительных программ ЗФ «Норникеля» и администрация Норильска высадили там дружественный десант и предложили поучаствовать в «Мире новых возможностей». В итоге снежногорский Дом культуры «Энергия» уверенно вышел в лидеры конкурса с проектом «Территория детства» и летом сможет создать у себя в поселке досуговую площадку для детей, оставшихся на каникулы дома. В Карауле проектная команда школы-интерната придумала коворкинг «Молодежка», общественное пространство свободного самовыражения и проявления творческих способностей для детей и подростков.