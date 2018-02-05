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5 февраля 2018, 12:29



В Дудинке арестовали крупную партию свинины из Бразилии, предназначенную для реализации в Норильске.

Продукцию доставили в порт в рефрижераторном контейнере из Санкт-Петербурга через морской порт Мурманск. Причиной ареста данной партии стали несоответствия, обнаруженные в ходе досмотра. Как было установлено при вскрытии контейнера, даты выработки свиной корейки на кости, указанные на маркировке изготовителя и в представленном на груз ветеринарном свидетельстве формы № 2, не совпадают. В связи с этим ветеринарный сопроводительный документ признан Управлением Россельхознадзора недействительным. Сейчас товар находится на изолированном хранении. Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы мяса и проведут лабораторные исследования. Решение о его дальнейшей судьбе будет принято после подтверждения безопасности продукта в ветеринарно-санитарном отношении и законности его ввоза на территорию Российской Федерации. Если результаты покажут, что мясо просроченное и некачественное, его уничтожат, а нарушителей оштрафуют. По факту перевозки подконтрольного Госветнадзору груза с нарушением ветеринарно-санитарных требований Управлением Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении, отметили в краевом ведомстве.

Просмотров:129 В Дудинском морском порту специалисты Россельхознадзора арестовали 600 килограммов мороженой свиной корейки на кости. Согласно маркировке, страна производитель – Бразилия. Отправитель продукции - ООО «Торговая компания Мясной мир» г. Санкт-Петербург, получатель ИП г. Норильск, сообщили сегодня в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.Продукцию доставили в порт в рефрижераторном контейнере из Санкт-Петербурга через морской порт Мурманск. Причиной ареста данной партии стали несоответствия, обнаруженные в ходе досмотра. Как было установлено при вскрытии контейнера, даты выработки свиной корейки на кости, указанные на маркировке изготовителя и в представленном на груз ветеринарном свидетельстве формы № 2, не совпадают. В связи с этим ветеринарный сопроводительный документ признан Управлением Россельхознадзора недействительным.Сейчас товар находится на изолированном хранении. Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы мяса и проведут лабораторные исследования. Решение о его дальнейшей судьбе будет принято после подтверждения безопасности продукта в ветеринарно-санитарном отношении и законности его ввоза на территорию Российской Федерации. Если результаты покажут, что мясо просроченное и некачественное, его уничтожат, а нарушителей оштрафуют.По факту перевозки подконтрольного Госветнадзору груза с нарушением ветеринарно-санитарных требований Управлением Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении, отметили в краевом ведомстве.