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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:55 В Москве из-за сильных снегопадов отменено пять и задержано более 40 рейсов. Из-за непогоды не может работать в штатном режиме и аэропорт Норильск
14:14 Полицейские в поиске незаконно хранящегося оружия. В Норильске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал»
13:49 Завтра, 6 февраля, в Молодежном центре Кайеркана пройдет благотворительная тренировка по Zumba Fitness, все сборы с которой пойдут на счет Влада Карасева, нуждающемуся в дорогостоящем лечебном оборудовании
13:00 В Норильске в районе станции Голиково огонь охватил 18 частных гаражей.
12:54 Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства субботней аварии на автодороге Норильск - Алыкель, в которой пострадали люди.
12:42 Самая мощная в России ПДМ будет работать в Норильске на руднике «Ангидрит». «Норникель» обновляют парк спецтехники горных подразделений Заполярного филиала.
12:29 В Дудинке арестовали крупную партию свинины из Бразилии, предназначенную для реализации в Норильске.
12:09 На этой неделе, 9 февраля, во Дворце культуры состоится церемония награждения норильских и таймырских победителей благотворительных программ «Норникеля» «Мир новых возможностей» и «Комбинат добра».
10:48 Норильск готовится к традиционному массовому забегу «Лыжня России». В этот раз желающим принять участие необходимо предъявить страховку.
10:30 Из-за сильного ветра в Норильске объявлено штормовое предупреждение. Во всех районах города объявлены актировки.
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