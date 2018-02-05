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5 февраля 2018, 12:42



Самая мощная в России ПДМ будет работать в Норильске на руднике «Ангидрит». «Норникель» обновляют парк спецтехники горных подразделений Заполярного филиала.

Парк самоходного дизельного оборудования обновится на всех горнорудных подразделениях Заполярного филиала. Наибольшее количество техники получит рудник «Комсомольский» — 17 единиц, на «Таймырский» поступит 13 машин, на «Маяк» — 10, «Октябрьский» — семь, «Кайерканский» — шесть, «Заполярный» — две единицы. Общая сумма инвестиций на поставку составила 1,6 млрд руб. В списке закупаемой техники — самоходные буровые установки, погрузочно-доставочные и кровлеоборочные машины, шахтные самосвалы, горные автобусы, вспомогательная техника. Из поступающих машин можно отметить самоходные анкероустановщики, которые поступят на предприятия для реализации концепции совершенствования комплекса крепления горных выработок. Среди уникального оборудования — малогабаритная погрузо-доставочная машина для очистки зумпфов (дна шахтного ствола). Малые габариты позволяют ей перемещаться в горной клети без предварительной разборки, что значительно увеличивает ее маневренность и коэффициент использования. Среди новинок — пять новых машин для транспортировки инженерно-технического персонала по горным выработкам, которые значительно увеличат мобильность линейного персонала для контроля производства работ и оперативного реагирования. К уникальному приобретению можно отнести погрузочно-доставочную машину (ПДМ) повышенной мощности и грузоподъемности, которая поступит на шахту «Ангидрит» рудника «Кайерканский». Обычные ПДМ, применяемые на горных предприятиях Заполярного филиала, имеют грузоподъемность 14 тонн, объем ковша — 4,8 м3, мощность двигателя — около 320 л. с. Новая машина обладает грузоподъемностью 18 тонн, объем ее ковша — 8,8 м3, мощность двигателя — 400 л. с. Помимо стандартного оснащения ПДМ дооборудована новыми электронными системами, которые повысят уровень безопасности, облегчат управление. Это самая мощная машина подобного типа и класса, которая когда-либо работала на горных предприятиях Заполярного филиала и России. Вся техника изготовлена по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в реальных условиях горного производства. Приобретаемая техника произведена на заводах концернов «Атлас Копко» (Швеция), «Катерпиллар» (США), «Сандвик», «Нормет» (Финляндия) и других, что гарантирует их качество и надежность, говорится в сообщении. В 2017 году горные подразделения получили 65 единиц самоходного оборудования общей стоимостью 2,6 млрд руб. Всего на горных предприятиях Заполярного филиала «Норникеля» сегодня эксплуатируется более 580 единиц самоходного дизельного оборудования.

Просмотров:131 На предприятия «Норникеля» поступят 55 единиц специализированной горной техники различного вида на общую сумму 1,6 млрд руб., сообщает пресс-служба «Норникеля».Парк самоходного дизельного оборудования обновится на всех горнорудных подразделениях Заполярного филиала. Наибольшее количество техники получит рудник «Комсомольский» — 17 единиц, на «Таймырский» поступит 13 машин, на «Маяк» — 10, «Октябрьский» — семь, «Кайерканский» — шесть, «Заполярный» — две единицы. Общая сумма инвестиций на поставку составила 1,6 млрд руб.В списке закупаемой техники — самоходные буровые установки, погрузочно-доставочные и кровлеоборочные машины, шахтные самосвалы, горные автобусы, вспомогательная техника.Из поступающих машин можно отметить самоходные анкероустановщики, которые поступят на предприятия для реализации концепции совершенствования комплекса крепления горных выработок. Среди уникального оборудования — малогабаритная погрузо-доставочная машина для очистки зумпфов (дна шахтного ствола). Малые габариты позволяют ей перемещаться в горной клети без предварительной разборки, что значительно увеличивает ее маневренность и коэффициент использования. Среди новинок — пять новых машин для транспортировки инженерно-технического персонала по горным выработкам, которые значительно увеличат мобильность линейного персонала для контроля производства работ и оперативного реагирования.К уникальному приобретению можно отнести погрузочно-доставочную машину (ПДМ) повышенной мощности и грузоподъемности, которая поступит на шахту «Ангидрит» рудника «Кайерканский». Обычные ПДМ, применяемые на горных предприятиях Заполярного филиала, имеют грузоподъемность 14 тонн, объем ковша — 4,8 м3, мощность двигателя — около 320 л. с. Новая машина обладает грузоподъемностью 18 тонн, объем ее ковша — 8,8 м3, мощность двигателя — 400 л. с. Помимо стандартного оснащения ПДМ дооборудована новыми электронными системами, которые повысят уровень безопасности, облегчат управление. Это самая мощная машина подобного типа и класса, которая когда-либо работала на горных предприятиях Заполярного филиала и России.Вся техника изготовлена по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в реальных условиях горного производства. Приобретаемая техника произведена на заводах концернов «Атлас Копко» (Швеция), «Катерпиллар» (США), «Сандвик», «Нормет» (Финляндия) и других, что гарантирует их качество и надежность, говорится в сообщении.В 2017 году горные подразделения получили 65 единиц самоходного оборудования общей стоимостью 2,6 млрд руб. Всего на горных предприятиях Заполярного филиала «Норникеля» сегодня эксплуатируется более 580 единиц самоходного дизельного оборудования.