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5 февраля 2018, 12:42

Самая мощная в России ПДМ будет работать в Норильске на руднике «Ангидрит». «Норникель» обновляют парк спецтехники горных подразделений Заполярного филиала.


На предприятия «Норникеля» поступят 55 единиц специализированной горной техники различного вида на общую сумму 1,6 млрд руб., сообщает пресс-служба «Норникеля».
Парк самоходного дизельного оборудования обновится на всех горнорудных подразделениях Заполярного филиала. Наибольшее количество техники получит рудник «Комсомольский» — 17 единиц, на «Таймырский» поступит 13 машин, на «Маяк» — 10, «Октябрьский» — семь, «Кайерканский» — шесть, «Заполярный» — две единицы. Общая сумма инвестиций на поставку составила 1,6 млрд руб.
В списке закупаемой техники — самоходные буровые установки, погрузочно-доставочные и кровлеоборочные машины, шахтные самосвалы, горные автобусы, вспомогательная техника.
Из поступающих машин можно отметить самоходные анкероустановщики, которые поступят на предприятия для реализации концепции совершенствования комплекса крепления горных выработок. Среди уникального оборудования — малогабаритная погрузо-доставочная машина для очистки зумпфов (дна шахтного ствола). Малые габариты позволяют ей перемещаться в горной клети без предварительной разборки, что значительно увеличивает ее маневренность и коэффициент использования. Среди новинок — пять новых машин для транспортировки инженерно-технического персонала по горным выработкам, которые значительно увеличат мобильность линейного персонала для контроля производства работ и оперативного реагирования.
К уникальному приобретению можно отнести погрузочно-доставочную машину (ПДМ) повышенной мощности и грузоподъемности, которая поступит на шахту «Ангидрит» рудника «Кайерканский». Обычные ПДМ, применяемые на горных предприятиях Заполярного филиала, имеют грузоподъемность 14 тонн, объем ковша — 4,8 м3, мощность двигателя — около 320 л. с. Новая машина обладает грузоподъемностью 18 тонн, объем ее ковша — 8,8 м3, мощность двигателя — 400 л. с. Помимо стандартного оснащения ПДМ дооборудована новыми электронными системами, которые повысят уровень безопасности, облегчат управление. Это самая мощная машина подобного типа и класса, которая когда-либо работала на горных предприятиях Заполярного филиала и России.
Вся техника изготовлена по техническим заданиям и спецификациям, которые сформированы инженерами Заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобного оборудования в реальных условиях горного производства. Приобретаемая техника произведена на заводах концернов «Атлас Копко» (Швеция), «Катерпиллар» (США), «Сандвик», «Нормет» (Финляндия) и других, что гарантирует их качество и надежность, говорится в сообщении.
В 2017 году горные подразделения получили 65 единиц самоходного оборудования общей стоимостью 2,6 млрд руб. Всего на горных предприятиях Заполярного филиала «Норникеля» сегодня эксплуатируется более 580 единиц самоходного дизельного оборудования.

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