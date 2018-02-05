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5 февраля 2018, 12:54



Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства субботней аварии на автодороге Норильск - Алыкель, в которой пострадали люди.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что водитель и пассажир Toyota, в отличии от водителя Dacia, были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных травм. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Кроме этой аварии в выходные произошло еще 8 ДТП. Пострадавших в них нет.

Просмотров:107 Данное ДТП произошло на 17 км автотрассы. Автомобиль Dacia Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota. В результате пострадали оба водителя и пассажир Toyota, все были направлены в городскую больницу.Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что водитель и пассажир Toyota, в отличии от водителя Dacia, были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных травм. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.Кроме этой аварии в выходные произошло еще 8 ДТП. Пострадавших в них нет.