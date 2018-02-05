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5 февраля 2018, 13:00



В Норильске в районе станции Голиково огонь охватил 18 частных гаражей.

На тушение гаражей было привлечено 30 пожарных и шесть единиц техники. Огнеборцы работали на этом пожаре всю ночь, полностью пламя было потушено к 8:20, как минимум три машины пришлось эвакуировать из охваченных огнем гаражей. Сейчас первоисточник возгорания выясняется пожарными дознавателями, рассматриваются все возможные версии. Точная причина пожара будет установлена позднее.

Просмотров:102 Возгорание произошло в 3 часа ночи в воскресенье, 4 февраля, в одном из гаражных боксов центрального ряда - там пламя охватило 20 квадратных метров. По кровлям огонь перекинулся на соседние гаражи, в общей сложности число поврежденных боксов достигло 18 штук.На тушение гаражей было привлечено 30 пожарных и шесть единиц техники. Огнеборцы работали на этом пожаре всю ночь, полностью пламя было потушено к 8:20, как минимум три машины пришлось эвакуировать из охваченных огнем гаражей.Сейчас первоисточник возгорания выясняется пожарными дознавателями, рассматриваются все возможные версии. Точная причина пожара будет установлена позднее.