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5 февраля 2018, 14:14



Полицейские в поиске незаконно хранящегося оружия. В Норильске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал»

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска проверяют условия хранения гражданского охотничьего оружия по месту жительства владельцев. Особое внимание уделяется надежности сейфов, в которых хранится оружие. Наряды ДПС проверяют автотранспорт для обнаружения незаконной перевозки оружия и боеприпасов к нему. Стражи порядка напоминают норильчанам о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Более подробную информацию можно узнать, обратившись к участковому по месту жительства, а также уточнить по телефону отдела участковых уполномоченных полиции 22-30-14. Информацию о незаконно хранящемся оружии или боеприпасах можно также сообщать в дежурную часть полиции в любое время суток по телефону 102.

Просмотров:87 Операция проводится с целью выявления и изъятия из незаконного оборота утраченного, незаконно хранящегося и перевозимого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также на обеспечение контроля за учетом, хранением и использованием зарегистрированного оружия.Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска проверяют условия хранения гражданского охотничьего оружия по месту жительства владельцев. Особое внимание уделяется надежности сейфов, в которых хранится оружие. Наряды ДПС проверяют автотранспорт для обнаружения незаконной перевозки оружия и боеприпасов к нему.Стражи порядка напоминают норильчанам о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Более подробную информацию можно узнать, обратившись к участковому по месту жительства, а также уточнить по телефону отдела участковых уполномоченных полиции 22-30-14.Информацию о незаконно хранящемся оружии или боеприпасах можно также сообщать в дежурную часть полиции в любое время суток по телефону 102.