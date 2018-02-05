Фото новости:

Награждение

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
5 февраля 2018, 14:14

Полицейские в поиске незаконно хранящегося оружия. В Норильске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал»


Операция проводится с целью выявления и изъятия из незаконного оборота утраченного, незаконно хранящегося и перевозимого оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также на обеспечение контроля за учетом, хранением и использованием зарегистрированного оружия.
Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска проверяют условия хранения гражданского охотничьего оружия по месту жительства владельцев. Особое внимание уделяется надежности сейфов, в которых хранится оружие. Наряды ДПС проверяют автотранспорт для обнаружения незаконной перевозки оружия и боеприпасов к нему.
Стражи порядка напоминают норильчанам о возможности добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Более подробную информацию можно узнать, обратившись к участковому по месту жительства, а также уточнить по телефону отдела участковых уполномоченных полиции 22-30-14.
Информацию о незаконно хранящемся оружии или боеприпасах можно также сообщать в дежурную часть полиции в любое время суток по телефону 102.

Просмотров:87
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 5 февраля 2018 
14:55   В Москве из-за сильных снегопадов отменено пять и задержано более 40 рейсов. Из-за непогоды не может работать в штатном режиме и аэропорт Норильск 14:14   Полицейские в поиске незаконно хранящегося оружия. В Норильске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал»
13:49   Завтра, 6 февраля, в Молодежном центре Кайеркана пройдет благотворительная тренировка по Zumba Fitness, все сборы с ... 13:00   В Норильске в районе станции Голиково огонь охватил 18 частных гаражей.
12:54   Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства субботней аварии на автодороге Норильск - Алыкель, в которой пострадали люди. 12:42   Самая мощная в России ПДМ будет работать в Норильске на руднике «Ангидрит». «Норникель» обновляют парк спецтехники горных подразделений Заполярного филиала.
12:29   В Дудинке арестовали крупную партию свинины из Бразилии, предназначенную для реализации в Норильске. 12:09   На этой неделе, 9 февраля, во Дворце культуры состоится церемония награждения норильских и таймырских победителей благотворительных программ «Норникеля» «Мир новых возможностей» и «Комбинат добра».
10:48   Норильск готовится к традиционному массовому забегу «Лыжня России». В этот раз желающим принять участие необходимо предъявить страховку. 10:30   Из-за сильного ветра в Норильске объявлено штормовое предупреждение. Во всех районах города объявлены актировки.

 2 февраля 2018 
19:15   Теперь еще и горностай. Житель Норильска обнаружил в своём гараже горностая. 18:27   В Норильске прошли учебно-тренировочные сборы с участием руководителей города.
17:48   Полицейские и прокуратура проводят проверку по факту избиения подростка. Видео инцидента с избиением подростка появилось в ... 17:20   В «Норникеле» подвели итоги работы блока корпоративной защиты в 2017 году.
16:58   В Госавтоинспекции Норильска опровергли информацию о необходимости сдавать экзамен по ПДД при замене действующего водительского удостоверения. 16:32   Епископ Норильский и Туруханский вместе с другими архиереями России отслужили особый молебен в Москве.
16:16   На краевом портале госуслуг для родителей будущих первоклассников появилась услуга «Зачисление в общеобразовательные учреждения (школы)». Норильск ... 14:58   Сегодня Россия отмечает День воинской славы. 2 февраля исполняется 75 лет со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
14:52   Продолжается сбор средств на специальный медицинский прибор для Влада Карасева с редким генетическим заболеванием. В день рождения мальчика в Дудинке прошла благотворительная акция. 14:42   В Норильске началась декларационная кампания 2018 года.
14:29   В городском Центре культуры 9 февраля пройдет конкурс «Папа, мама, я - музыкальная семья», приуроченный к 65-летнему юбилею Норильска. 14:24   МФК «Норильский никель» отдал в аренду двух игроков до конца нынешнего сезона.
10:57   Норильские НКО могут претендовать на краевой грант. 15 миллионов рублей на поддержку экопроектов выделили из краевого бюджета на эти цели. 10:53   Накануне в Норильске произошел пожар в частном гараже. Рассматриваются две версии случившегося.
10:44   Маленькие норильчане изучили настоящую спецтехнику дорожных полицейских.

 1 февраля 2018 
18:23   Спешите делать добро. Сегодня в Норильске стартовала благотворительная акция «Игрушка в подарок». 18:00   «Таймыр» спешит на помощь. Атомный ледокол подобрал путешественников, стартовавших из Норильска на двух внедорожниках в Диксон и застрявших в снегах на обратном пути.
16:54   Студенты Норильского колледжа искусств прочли письма и дневники блокадников. 16:30   В лидерах - норильская "Территория добра". В Красноярском крае составили рейтинг благотворительных фондов.
16:06   Более полумиллиарда рублей получил Красноярск из федерального бюджета на выплаты за рождение первого ребенка. В Норильске будут платить на пять тысяч больше, чем в Красноярске. 15:18   Норильск вошел в электронный сборник путешествий. Наш Фестиваль северной ягоды стал известен на всю Россию.
15:10   Первоклашек станет больше. Сегодня в Норильске начинается прием заявлений в первый класс на 2018-2019 учебный год. 14:29   Угроза миновала? Норильские коммунальщики сбросили снежную глыбу с жилого дома на Павлова, 12.
14:18   Норильчан приглашают на праздник встречи солнца «Хэйро». Он пройдет в субботу, 3 февраля, в Молодежном центре Кайеркана. 13:35   Сегодня в Норильске в ДТП пострадали два человека. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняют госавтоинспекторы.
12:03   С сегодняшнего дня в Норильске сотрудники полиции начинают проверку школ на предмет оснащения охранников металлодетекторами.

 31 января 2018 
19:32   Два ДТП с промежутком в один час произошли сегодня в Норильске на одном и том же перекрестке. 19:15   Кто виноват и что делать? Угроза нависла над головами норильчан - огромная снежная шапка свисает с козырька балкона девятого этажа дома на Талнахской, 27.
19:06   Десятилетнему Владу Якушеву срочно нужен курс реабилитации. Сбор средств ведет Благотворительный фонд «69 параллель». 18:56   Дудинцу Владу Карасеву срочно требуется помощь неравнодушных норильчан.
18:44   Сегодня в Норильске обнаружены провокационные листовки, призывающие к межнациональной розни. 16:56   «Утопия» и «Безумец» закрепились в норильском театре. Мнения зрителей и критиков совпало.
16:25   «Норильский никель» объявляет предварительные производственные результаты за четвертый квартал, полный 2017 год и производственный прогноз на 2018 год. 16:09   В Красноярском крае сократят 253 дорожных полицейских, из них 14 – в Норильске.
15:47   «Маршрутами Урванцева». Выставка, посвященная 125-летию первого первооткрывателя Норильска, знакомит посетителей с его экспедициями 1919-1934 гг. 15:34   Норильские разработчики высокотехнологичных проектов могут поучаствовать в Open Innovations Startup Tour. Прием заявок на участие стартовал в Красноярске.
15:24   Новые кадровые назначения в правительстве Красноярского края. Сегодня Александр Усс подписал два распоряжения. 15:13   Сегодня начал работать новый порядок подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.
14:58   Сегодня в норильский театр возвращаются «Братья Ч.». 13:46   11 норильских педагогов дают сегодня открытые уроки «лентой» - в течение всего дня, с 08.00 до 17.00. В городе проходит третий этап муниципального конкурса «Учитель года».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх