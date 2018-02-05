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5 февраля 2018, 14:55



В Москве из-за сильных снегопадов отменено пять и задержано более 40 рейсов. Из-за непогоды не может работать в штатном режиме и аэропорт "Норильск".

В выходные на московский регион обрушились снегопад и ледяной дождь. Как отмечают синоптики, такие снегопады бывают раз в 100 лет. А вот для Норильска такая погода привычна. Норильчане помнят случаи, когда аэропорт закрывали на неделю, а то больше. На принимает рейсы наша воздушная гавань и сегодня – боковой ветер. Три рейса ждут установления летной погоды в промежуточных аэропортах: 405 - в Нижневартовске, 105 и 207 - в Красноярске. Еще один рейс из Хатанги отменили и перенесли на 6 февраля.

Просмотров:203 Только в двух столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево сегодня с утра отменили пять рейсов, еще 46 были задержаны.В выходные на московский регион обрушились снегопад и ледяной дождь. Как отмечают синоптики, такие снегопады бывают раз в 100 лет.А вот для Норильска такая погода привычна. Норильчане помнят случаи, когда аэропорт закрывали на неделю, а то больше. На принимает рейсы наша воздушная гавань и сегодня – боковой ветер. Три рейса ждут установления летной погоды в промежуточных аэропортах: 405 - в Нижневартовске, 105 и 207 - в Красноярске. Еще один рейс из Хатанги отменили и перенесли на 6 февраля.