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5 февраля 2018, 15:22



Мониторинг соцсетей дает результаты. Прокуратура Норильска вынесла представление в адрес главного врача талнахской детской поликлиники.

Так, было установлено, что к аварийному состоянию поликлиники привели технические ошибки. Допустили их в проектной документации еще на стадии инженерно-геологических работ и проектирования здания. В процессе длительной эксплуатации деформации в строительных конструкциях дали о себе знать, и здание было признано аварийным. «Администрацией КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2» своевременно проведены проектные работы и на сегодняшний день выполняются необходимые для обеспечения надлежащего технического состояния здания противоаварийные мероприятия. Первый этап противоаварийных мероприятий успешно завершен 31 января 2018 года. Здание поликлиники не представляет угрозы для населения р. Талнах», - сообщил первый заместитель прокурора Норильска Хаваж Гутаев. Вместе с тем в ходе проверки выявлены нарушения Градостроительного кодекса РФ и ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Так, в недостаточном объеме предоставлена информация о функционировании и надлежащем техническом состоянии систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания (водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, связи и вертикального транспорта). Обязанность по проведению осмотров, фиксации технического состояния данных систем, устранения выявленных в процессе эксплуатации нарушений, в техническом задании не предусмотрена, что не позволяет обеспечить эксплуатацию здания поликлиники в соответствии с требованиями закона. На основании выявленных нарушений в адрес главврача поликлиники прокуратурой города вынесено представление об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности виновных лиц.

Просмотров:262 После появления в соцсетях информации о ненадлежащем техническом состоянии здания ГКБУЗ «Норильская детская поликлиника № 2» по адресу: г. Норильск, ул. Федоровского, д. 13 (Талнахская детская поликлиника), прокуратура города проверила, как идет ремонт здания.Так, было установлено, что к аварийному состоянию поликлиники привели технические ошибки. Допустили их в проектной документации еще на стадии инженерно-геологических работ и проектирования здания. В процессе длительной эксплуатации деформации в строительных конструкциях дали о себе знать, и здание было признано аварийным.«Администрацией КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2» своевременно проведены проектные работы и на сегодняшний день выполняются необходимые для обеспечения надлежащего технического состояния здания противоаварийные мероприятия. Первый этап противоаварийных мероприятий успешно завершен 31 января 2018 года. Здание поликлиники не представляет угрозы для населения р. Талнах», - сообщил первый заместитель прокурора Норильска Хаваж Гутаев.Вместе с тем в ходе проверки выявлены нарушения Градостроительного кодекса РФ и ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Так, в недостаточном объеме предоставлена информация о функционировании и надлежащем техническом состоянии систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания (водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, связи и вертикального транспорта).Обязанность по проведению осмотров, фиксации технического состояния данных систем, устранения выявленных в процессе эксплуатации нарушений, в техническом задании не предусмотрена, что не позволяет обеспечить эксплуатацию здания поликлиники в соответствии с требованиями закона.На основании выявленных нарушений в адрес главврача поликлиники прокуратурой города вынесено представление об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности виновных лиц.