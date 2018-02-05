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5 февраля 2018, 15:24



Молодежная команда МФК «Норильский никель» в выходные дни провела два матча в рамках первенства Норильска по мини-футболу.

Первую игру подопечные Алексея Брусенцова провели со «Строителем». Матч получился результативным, но не победным. никельщики уступили сопернику с минимальным разрывом 4:5. Голами за «Норникель» отличились: Сильчин Александр, Хлопов Роман, Карпенко Артем и Рагимов Эльсевар. На следующий день, 4 февраля, юношей ожидал еще более серьезный соперник - команда «Океан». Матч получился очень напряженным, интрига сохранялась вплоть до последних секунд. Подопечные Алексея Брусенцова по ходу матча и проигрывали, то шли на равных, то были впереди. Похоже, и сама фортуна не смогла определиться, кому же улыбнуться, и решила разделить заветные очки между командами поровну. Итоговый счет игры 6:6. Забитыми голами отметились: Хлопов Роман (2), Серчаев Вадим, Рагимов Эльсевар, Велиев Вугар и автогол. По итогам двух дней тренер молодежной команды «Норильского никеля» Алексей Брусенцов отметил, что оба матча прошли в очень напряженной борьбе. Следующий матч у «Норникеля-М» состоится 8 февраля в 20 часов по местному времени в рамках 1/4 финала Кубка города Норильска. Молодежка намерена взять реванш на встрече со «Строителем». Игра пройдет на площадке Дома физической культуры, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:177 3 и 4 февраля «молодежка»» провела матчи 15-го и 16-го туров первенства Норильска по мини-футболу среди команд Первой лиги (зоны "Таймыр").Первую игру подопечные Алексея Брусенцова провели со «Строителем». Матч получился результативным, но не победным. никельщики уступили сопернику с минимальным разрывом 4:5. Голами за «Норникель» отличились: Сильчин Александр, Хлопов Роман, Карпенко Артем и Рагимов Эльсевар.На следующий день, 4 февраля, юношей ожидал еще более серьезный соперник - команда «Океан». Матч получился очень напряженным, интрига сохранялась вплоть до последних секунд. Подопечные Алексея Брусенцова по ходу матча и проигрывали, то шли на равных, то были впереди. Похоже, и сама фортуна не смогла определиться, кому же улыбнуться, и решила разделить заветные очки между командами поровну. Итоговый счет игры 6:6. Забитыми голами отметились: Хлопов Роман (2), Серчаев Вадим, Рагимов Эльсевар, Велиев Вугар и автогол.По итогам двух дней тренер молодежной команды «Норильского никеля» Алексей Брусенцов отметил, что оба матча прошли в очень напряженной борьбе.Следующий матч у «Норникеля-М» состоится 8 февраля в 20 часов по местному времени в рамках 1/4 финала Кубка города Норильска. Молодежка намерена взять реванш на встрече со «Строителем». Игра пройдет на площадке Дома физической культуры, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.