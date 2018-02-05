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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:30 100 ангелов в одной коллекции. В Норильском колледже искусств подвели конкурса детского творчества «Новогодний серпантин»
19:09 Двое жителей Норильска пойдут под суд за незаконное хранение и приобретение наркотиков.
19:02 Более 450 тысяч рублей вернули в январе потребителям предприниматели Норильска за некачественные товары и услуги.
18:33 Подведены промежуточные итоги в конференции «Север» Ночной хоккейной лиги, где участвуют команды из Норильска и Дудинки.
18:28 В Заполярном театре драмы в этом сезоне ожидаются интересные репертуарные обновления.
18:24 Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. «Ремонтник» стал досрочным чемпионом Первой лиги.
18:16 На базе ДЮСШ-3 прошел традиционный турнир по фехтованию «Кто на новенького?».
18:13 В минувшую субботу в спортзале стадиона «Заполярник» норильские спортсмены провели открытую тренировку по кендо.
18:03 Норильские школьники вошли в число победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике.
16:24 В Норильске состоялось официальное открытие предвыборного НАРОДНОГО ШТАБА.
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