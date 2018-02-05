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5 февраля 2018, 16:04



Сегодня для малышей одного из детских садов Норильска объявили техническую актировку.

Около шести утра, когда в детском саду начали готовить завтрак для малышей, прервалась подача электроэнергии, рассказала заведующая детским садом Любовь Цавкаева. Она отметила, что возможности принимать детей в другом корпусе нет, поэтому пришлось отказать всем родителям, которые все же приводили своих малышей. Проблема возникла из-за повреждения электрокабеля, пояснил начальник УВВС Алексей Середин. Он отметил, что монтажники провели переключение детского дошкольного учреждения на резервную схему электроснабжения. Параллельно выявили участок поврежденного кабеля, пролегающего в коллекторе и частично под домами. Как заверил Алексей Середин, сегодня к вечеру ремонт кабеля будет завершен, и детский сад вернут на основную схему электроснабжения. Отметим, на сегодняшний день во втором корпусе детского сада № 2 работают девять групп, которые посещают около полутора сотен малышей. Завтра с утра детский сад заработает в обычном режиме.

Просмотров:189 Информация о технической актировке второго корпуса детского сада № 2 (пр. Ленинский, 39 а) появилась на городской справке-автомат рано утром. Такое решение было принято в связи с проблемами в электроснабжении, пояснили в управлении общего и дошкольного образования.Около шести утра, когда в детском саду начали готовить завтрак для малышей, прервалась подача электроэнергии, рассказала заведующая детским садом Любовь Цавкаева. Она отметила, что возможности принимать детей в другом корпусе нет, поэтому пришлось отказать всем родителям, которые все же приводили своих малышей.Проблема возникла из-за повреждения электрокабеля, пояснил начальник УВВС Алексей Середин. Он отметил, что монтажники провели переключение детского дошкольного учреждения на резервную схему электроснабжения. Параллельно выявили участок поврежденного кабеля, пролегающего в коллекторе и частично под домами. Как заверил Алексей Середин, сегодня к вечеру ремонт кабеля будет завершен, и детский сад вернут на основную схему электроснабжения.Отметим, на сегодняшний день во втором корпусе детского сада № 2 работают девять групп, которые посещают около полутора сотен малышей. Завтра с утра детский сад заработает в обычном режиме.