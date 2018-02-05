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5 февраля 2018, 16:24



В Норильске состоялось официальное открытие предвыборного НАРОДНОГО ШТАБА.

Волонтеры, в числе которых может оказаться любой совершеннолетний гражданин, перед тем как приступить к своим обязанностям, пройдут обязательную подготовку. В частности, им расскажут, как грамотно и корректно общаться с избирателями, а также как суметь объяснить важность предстоящих выборов. «Хочу напомнить, что наши волонтеры принципиально не будут заниматься агитацией за какого-то определенного кандидата. Мы будем рады любому пришедшему вне зависимости от его политических симпатий. Мы хотим показать, что норильчанам свойственна гражданская ответственность и политическая активность», - сообщил один из сопредседателей НАРОДНОГО ШТАБА Игорь Зайчик. НАРОДНЫЙ ШТАБ будет работать ежедневно. В свободное от политических дискуссий время в Штабе будут проводить уроки ораторского мастерства для молодежи и другие занимательные мероприятия. Напомним, выборы Президента России состоятся 18 марта.

Просмотров:199 Как уже писала «Заполярная правда», предвыборный штаб разместился на первом этаже спортивно-развлекательного комплекса «Арена-Норильск». Идея открытия Штаба принадлежит инициативной группе норильчан – учителю русского языка Кристине Чумак, главврачу Норильской межрайонной детской больницы Игорю Зайчику, депутату Норильского городского Совета депутатов от Российской экологической партии «Зеленые» Натальи Кармановской, машинисту рудника «Таймырский» Константину Юркину и студентке Елене Ладановой.Волонтеры, в числе которых может оказаться любой совершеннолетний гражданин, перед тем как приступить к своим обязанностям, пройдут обязательную подготовку. В частности, им расскажут, как грамотно и корректно общаться с избирателями, а также как суметь объяснить важность предстоящих выборов.«Хочу напомнить, что наши волонтеры принципиально не будут заниматься агитацией за какого-то определенного кандидата. Мы будем рады любому пришедшему вне зависимости от его политических симпатий. Мы хотим показать, что норильчанам свойственна гражданская ответственность и политическая активность», - сообщил один из сопредседателей НАРОДНОГО ШТАБА Игорь Зайчик.НАРОДНЫЙ ШТАБ будет работать ежедневно. В свободное от политических дискуссий время в Штабе будут проводить уроки ораторского мастерства для молодежи и другие занимательные мероприятия.Напомним, выборы Президента России состоятся 18 марта.