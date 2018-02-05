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5 февраля 2018, 18:03



Норильские школьники вошли в число победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике.

Олимпиада проходила в 2 тура, в каждом из которых ребятам предлагалось решить пять задач. Каждый тур включал в себя решение заданий из различных областей математики и занимал 4 астрономических часа. Среди четырех абсолютных победителей этого этапа значится Герман Риттер, ученик 11-го класса (инженерно-технологического профиля) норильской средней школы № 1, ранее именовавшейся физматлицеем. Ученик этого же класса Сергей Горбунов, вместе с десятком других успешных участников, получил диплом призера. Надо отметить, что участники регионального этапа, набравшие необходимое для заключительного этапа олимпиады количество баллов, смогут попробовать свои силы во всероссийском состязании, который в этом году пройдет в городе Екатеринбурге.

Просмотров:178 Краевой уровень олимпиады по математике проходил в Красноярске в Сибирском федеральном университете, всего в нем участвовало 113 учеников 9-11-х классов.Олимпиада проходила в 2 тура, в каждом из которых ребятам предлагалось решить пять задач. Каждый тур включал в себя решение заданий из различных областей математики и занимал 4 астрономических часа.Среди четырех абсолютных победителей этого этапа значится Герман Риттер, ученик 11-го класса (инженерно-технологического профиля) норильской средней школы № 1, ранее именовавшейся физматлицеем. Ученик этого же класса Сергей Горбунов, вместе с десятком других успешных участников, получил диплом призера.Надо отметить, что участники регионального этапа, набравшие необходимое для заключительного этапа олимпиады количество баллов, смогут попробовать свои силы во всероссийском состязании, который в этом году пройдет в городе Екатеринбурге.