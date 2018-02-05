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5 февраля 2018, 18:13



В минувшую субботу в спортзале стадиона «Заполярник» норильские спортсмены провели открытую тренировку по кендо.

Помимо талнахских мастеров на открытую тренировку пришли и обычные горожане, более 15 человек от семи лет и старше. Удивительно, но девочек в компании новичков было гораздо больше, чем мальчишек. Тренировка длилась три часа с двумя перерывами, а завершилась веселыми стартами. Победители эстафеты были торжественно награждены призами с символикой клуба «Ямагава», а самым активным участникам открытой тренировки были вручены сертификаты на бесплатное посещение занятий в течение месяца. Также в процессе тренировки спортсмены кендо познакомились и с представителем танцевального коллектива Yotta Geisha, который развивает традиционный японский танец и существует на базе публичной библиотеки. Знакомство оказалось продуктивным, и уже на следующее воскресенье запланирована новая тренировка с участием танцевального коллектива и спортсменов Таймырской федерации кендо. Занятия пройдут в игровом спортзале стадиона «Заполярник» 11 февраля с 11 до 13 часов. В этот раз увлеченным кендо с помещением помог спорткомитет города Норильска. В планах на весну и лето у норильского клуба кендо «Ямагава» проведение фестиваля боевых искусств в Норильске. Спортсмены хотят собрать на этот фестиваль всех увлеченных восточными боевыми единоборствами, тем более что есть возможность поделиться новыми знаниями, которые два спортсмена клуба в феврале приобретут в Санкт-Петербурге на мастер-классе с финскими мастерами.

Просмотров:165 Норильский клуб кендо «Ямагава» существует с 2012 года. С недавнего времени стало доброй традицией проведение всевозможных открытых тренировок и мастер-классов и по мере возможностей стараются их проводить ежемесячно. Так, в конце января норильчане провели открытую тренировку для талнахских спортсменов и жителей района. Такие встречи позволяют новичкам доступно и наглядно рассказать всем желающим об этом виде единоборства и современном искусстве фехтования, в основу которого легло древние традиции владения самурайским мечом. А кроме этого, гости, пришедшие на тренировку, могут попытаться освоить базовые стойки, шаги и замахи, примерить на себя снаряжения и даже постоять в спарринге с мастерами.Помимо талнахских мастеров на открытую тренировку пришли и обычные горожане, более 15 человек от семи лет и старше. Удивительно, но девочек в компании новичков было гораздо больше, чем мальчишек.Тренировка длилась три часа с двумя перерывами, а завершилась веселыми стартами. Победители эстафеты были торжественно награждены призами с символикой клуба «Ямагава», а самым активным участникам открытой тренировки были вручены сертификаты на бесплатное посещение занятий в течение месяца.Также в процессе тренировки спортсмены кендо познакомились и с представителем танцевального коллектива Yotta Geisha, который развивает традиционный японский танец и существует на базе публичной библиотеки. Знакомство оказалось продуктивным, и уже на следующее воскресенье запланирована новая тренировка с участием танцевального коллектива и спортсменов Таймырской федерации кендо. Занятия пройдут в игровом спортзале стадиона «Заполярник» 11 февраля с 11 до 13 часов. В этот раз увлеченным кендо с помещением помог спорткомитет города Норильска.В планах на весну и лето у норильского клуба кендо «Ямагава» проведение фестиваля боевых искусств в Норильске. Спортсмены хотят собрать на этот фестиваль всех увлеченных восточными боевыми единоборствами, тем более что есть возможность поделиться новыми знаниями, которые два спортсмена клуба в феврале приобретут в Санкт-Петербурге на мастер-классе с финскими мастерами.