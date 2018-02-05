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5 февраля 2018, 18:16



На базе ДЮСШ-3 прошел традиционный турнир по фехтованию «Кто на новенького?».

Победители и призеры турнира были определены в каждой из трех возрастных групп и награждены медалями и памятными призами. Абсолютными же чемпионами стали Яна Осипова у девочек и Аким Акимов у мальчиков. Ближайшие соревнования у норильских фехтовальщиков состоятся 23-24 февраля, когда будут определены сильнейшие спортсмены в рамках городского турнира, посвященного Дню защитника Отечества.

Просмотров:130 В традиционных состязаниях приняли участие 50 воспитанников спортивной школы. По словам главного судьи турнира Галины Бакулиной, несмотря на то что в состязаниях боролись новички, ребята показали приемлемый для своего возраста уровень и волю к победе.Победители и призеры турнира были определены в каждой из трех возрастных групп и награждены медалями и памятными призами. Абсолютными же чемпионами стали Яна Осипова у девочек и Аким Акимов у мальчиков.Ближайшие соревнования у норильских фехтовальщиков состоятся 23-24 февраля, когда будут определены сильнейшие спортсмены в рамках городского турнира, посвященного Дню защитника Отечества.