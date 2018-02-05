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5 февраля 2018, 18:24



Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. «Ремонтник» стал досрочным чемпионом Первой лиги.

Таким образом, в Первой лиге досрочно определился победитель - им стал «Ремонтник», за два тура до конца чемпионата опережающий ближайшего преследователя на недосягаемых 16 очков. На втором месте расположился «Океан» (26 очков), на третьем – «Медеплавильщик» (25 очков). У всех трех коллективов по 14 проведенных встреч. На четвертом месте с 21 очком закрепилась «Надежда», при этом у нее 12 матчей. Следом расположились «Таймыр» (11 игр и 18 очков), «Строитель» (13-18), «Арктика» (14-13), «Норникель-М» (15-9) и «Туран-Газпром» (14-7). Добавим, что теперь «Ремонтнику», как победителю Первой лиги зоны «Таймыр», предстоит помириться силами с лучшими командами Сибирского федерального округа в финале, который состоится в апреле в Улан-Удэ. Напомним, что в прошлом году Норильск на окружном этапе представляли сразу две дружины - «Норникель-М» и «Медеплавильщик», занявшие там пятое и шестое места соответственно. Тогда победитель нашей зоны «Океан» был лишен права участия в окружном финале из-за самоотвода с чемпионата Красноярского края. Во второй по значимости лиге также были сыграны два тура. 14-й тур: «Норникель-2002» - «Механик» - 3:6, «Кайеркан» - «Строитель-2» - 6:1, «Спартак» - «Океан-Д» - 5:11, «Искра» - «Металлист» - 1:1. 15 тур: «Металлист» - «Норникель-2002» - 3:2, «Механик» - «Спартак» - 3:2, «Строитель-2» - «Цементник» - 7:8, «Океан-Д» - «Кайеркан» - 4:3. Во Второй лиге пока рано говорить о победителе, но здесь по прежнему лидирует «Механик», на счету которого уже 31 набранное очко в 13 играх. На втором месте закрепился дубль «Океана» - 14 игр и 30 очков, на третьем – «Цементник», у которого 13 игр и 25 очков. Дальше идут «Искра» (13-21), «Кайеркан» (13-21), «Металлист» (13-19), «Строитель-2» (13-15), «Спартак» (12-8) и «Норникель-2002» (14-4). В Третьей лиге были сыграны полуфинальные матчи, в которых «Металлург» переиграл «Транспортник» - 5:3, а «Север» - «Мотор» - 4:0. Финальная игра лиги пройдет 3 марта в ДФК. Тогда же будет проведен матч за бронзовые медали.

Просмотров:151 В минувшие выходные в Первой лиге прошли сразу два тура. В 15-м туре «Туран-Газпром» крупно уступил «Ремонтнику» - 2:13, «Надежда» не без труда одолела «Океан» - 5:4, с таким же счетом «Норникель-М» уступил «Строителю», «Арктика» оказалась слабее «Таймыра» - 4:6. В 16-м туре «Океан» и «Норникель-М» сыграли боевую ничью – 6:6, «Медеплавильщик» на удивление оказался слабее «Туран-Газпрома» - 3:7, а «Ремонтник» разобрался с «Арктикой» - 9:5. Матч между дудинским «Таймыром» и «Надеждой» был перенесен из-за погодных условий.Таким образом, в Первой лиге досрочно определился победитель - им стал «Ремонтник», за два тура до конца чемпионата опережающий ближайшего преследователя на недосягаемых 16 очков. На втором месте расположился «Океан» (26 очков), на третьем – «Медеплавильщик» (25 очков). У всех трех коллективов по 14 проведенных встреч. На четвертом месте с 21 очком закрепилась «Надежда», при этом у нее 12 матчей. Следом расположились «Таймыр» (11 игр и 18 очков), «Строитель» (13-18), «Арктика» (14-13), «Норникель-М» (15-9) и «Туран-Газпром» (14-7).Добавим, что теперь «Ремонтнику», как победителю Первой лиги зоны «Таймыр», предстоит помириться силами с лучшими командами Сибирского федерального округа в финале, который состоится в апреле в Улан-Удэ. Напомним, что в прошлом году Норильск на окружном этапе представляли сразу две дружины - «Норникель-М» и «Медеплавильщик», занявшие там пятое и шестое места соответственно. Тогда победитель нашей зоны «Океан» был лишен права участия в окружном финале из-за самоотвода с чемпионата Красноярского края.Во второй по значимости лиге также были сыграны два тура. 14-й тур: «Норникель-2002» - «Механик» - 3:6, «Кайеркан» - «Строитель-2» - 6:1, «Спартак» - «Океан-Д» - 5:11, «Искра» - «Металлист» - 1:1. 15 тур: «Металлист» - «Норникель-2002» - 3:2, «Механик» - «Спартак» - 3:2, «Строитель-2» - «Цементник» - 7:8, «Океан-Д» - «Кайеркан» - 4:3.Во Второй лиге пока рано говорить о победителе, но здесь по прежнему лидирует «Механик», на счету которого уже 31 набранное очко в 13 играх. На втором месте закрепился дубль «Океана» - 14 игр и 30 очков, на третьем – «Цементник», у которого 13 игр и 25 очков. Дальше идут «Искра» (13-21), «Кайеркан» (13-21), «Металлист» (13-19), «Строитель-2» (13-15), «Спартак» (12-8) и «Норникель-2002» (14-4).В Третьей лиге были сыграны полуфинальные матчи, в которых «Металлург» переиграл «Транспортник» - 5:3, а «Север» - «Мотор» - 4:0. Финальная игра лиги пройдет 3 марта в ДФК. Тогда же будет проведен матч за бронзовые медали.