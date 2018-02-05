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5 февраля 2018, 18:28



В Заполярном театре драмы в этом сезоне ожидаются интересные репертуарные обновления.

Кроме того, на днях в наш город прибудет режиссер из Санкт-Петербурга Петр Шерешевский. Его цель - возобновить свою постановку «Дяди Вани», премьера которой состоялась на норильской сцене 24 июня 2016 года, а весной 2017-го спектакль был признан лучшей постановкой на фестивале «Театральная весна» в Красноярске. Драма о русских провинциалах в современной версии режиссера вновь появится на нашей сцене, только вместо покинувшей норильский театр актрисы Маргариты Ильичевой, исполнявшей одну из главных женских партий, в роли Елены Андреевны будет задействована Инесса Талашкевич; а вместо Елены Кузьменко на роль няни в спектакль введут Ларису Ребрий. И самая свежая театральная новость: уже 25 февраля (а не в мае-июне, как было обозначено ранее) норильского зрителя ожидает премьера спектакля по пьесе Михаила Дурненкова «Утопия», который был показан в формате эскиза на творческой лаборатории «Полярка». Режиссер эскиза Тимур Файрузов выразил уверенность, что успеет к концу последнего зимнего месяца выдать на горА свою новую постановку в жанре трагикомедии, которую артисты играют в весьма необычном пространстве - в буфете театра.

Просмотров:161 На днях в Норильск прилетел режиссер Георгий Цнобиладзе, чтобы репетировать с нашими артистами спектакль «Камера обскура» по произведению Владимира Набокова. Камера обскура - простейшее оптическое устройство, с помощью которого воспроизводится то или иное изображение, в переводе с латинского означает не что иное как «темная комната». Цнобиладзе окончил курс Льва Додина в Санкт-Петербургской академии театрального искусства и самостоятельно руководит в Питере «ON.театром». Премьера нового спектакля в заполярной драме должна состояться в марте 2018 года.Кроме того, на днях в наш город прибудет режиссер из Санкт-Петербурга Петр Шерешевский. Его цель - возобновить свою постановку «Дяди Вани», премьера которой состоялась на норильской сцене 24 июня 2016 года, а весной 2017-го спектакль был признан лучшей постановкой на фестивале «Театральная весна» в Красноярске. Драма о русских провинциалах в современной версии режиссера вновь появится на нашей сцене, только вместо покинувшей норильский театр актрисы Маргариты Ильичевой, исполнявшей одну из главных женских партий, в роли Елены Андреевны будет задействована Инесса Талашкевич; а вместо Елены Кузьменко на роль няни в спектакль введут Ларису Ребрий.И самая свежая театральная новость: уже 25 февраля (а не в мае-июне, как было обозначено ранее) норильского зрителя ожидает премьера спектакля по пьесе Михаила Дурненкова «Утопия», который был показан в формате эскиза на творческой лаборатории «Полярка». Режиссер эскиза Тимур Файрузов выразил уверенность, что успеет к концу последнего зимнего месяца выдать на горА свою новую постановку в жанре трагикомедии, которую артисты играют в весьма необычном пространстве - в буфете театра.