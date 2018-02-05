Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 февраля 2018, 18:33



Подведены промежуточные итоги в конференции «Север» Ночной хоккейной лиги, где участвуют команды из Норильска и Дудинки.

На этой неделе стартуют игры 4-го круга, а с 19 февраля начнутся матчи плей-офф. Напомним, что Ночная хоккейная лига (НХЛ) стартовала в Норильске в конце прошлого года. В нашем дивизионе «Любитель 40+» принимают участие три команды из Норильска – «Заполярник», «Ремонтник» и «Алит НОК», а также коллектив из Дудинки – «Таймыр». Они были включены в Северную конференцию команд НХЛ Красноярского края и проведут отборочные игры по круговой системе (четыре круга), после чего последуют матчи на выбывание. Таким образом, теоретически в рамках НХЛ, включая стыковые встречи, хоккеисты смогут выйти на лед до 34 раз. Учитывая географическую изоляцию нашей территории от Большой земли, руководство НХЛ пошло навстречу Норильску и Дудинке, позволив победителю конференции отправиться на всероссийский финал напрямую, без участия в стыковых встречах с лучшими командами Красноярья.

Просмотров:211 По итогам третьего круга в турнирной таблице с 24 набранными очками уверенно лидирует «Алит НОК». На втором месте расположился «Ремонтник» с 13 очками, на третьем – «Таймыр» с 9 очками. Замыкает турнирную таблицу «Заполярник» с одним набранным очком в активе. При этом лучшим бомбардиром лиги на сегодняшний день является игрок «Алит НОК» Сергей Аркадьев – на его счету уже 11 забитых шайб и восемь результативных передач. Лучшим вратарем с показателем 2,29 пропущенные шайбы за игру числится Николай Кондрацкий также из «Алит НОК».На этой неделе стартуют игры 4-го круга, а с 19 февраля начнутся матчи плей-офф.Напомним, что Ночная хоккейная лига (НХЛ) стартовала в Норильске в конце прошлого года. В нашем дивизионе «Любитель 40+» принимают участие три команды из Норильска – «Заполярник», «Ремонтник» и «Алит НОК», а также коллектив из Дудинки – «Таймыр». Они были включены в Северную конференцию команд НХЛ Красноярского края и проведут отборочные игры по круговой системе (четыре круга), после чего последуют матчи на выбывание. Таким образом, теоретически в рамках НХЛ, включая стыковые встречи, хоккеисты смогут выйти на лед до 34 раз. Учитывая географическую изоляцию нашей территории от Большой земли, руководство НХЛ пошло навстречу Норильску и Дудинке, позволив победителю конференции отправиться на всероссийский финал напрямую, без участия в стыковых встречах с лучшими командами Красноярья.