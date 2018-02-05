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5 февраля 2018, 19:02



Более 450 тысяч рублей вернули в январе потребителям предприниматели Норильска за некачественные товары и услуги.

Из общего числа заявлений 58 принято в Центральном районе, в Талнахе и Кайеркане - 27 и 40 соответственно. Больше всего заявлений и обращений (78) было с жалобами на качество услуг и товаров. 14 претензий были предъявлены на бытовые услуги, восемь – на транспортные. Из всех обращений потребителей значительную часть составляют обращения на услуги торговли 64,5%. В числе основных причин обращений потребителей по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, из них наибольшая часть обращений на недоброкачественные непродовольственные товары. По поступившим обращениям специалистами управления дано: 82 консультации потребителям и субъектам предпринимательства, оказана помощь в составлении 37 претензий, подготовлено три проекта исковых заявлений в суд. Получено три письменных обращения, после рассмотрения которых заявителям направлен ответ. По заявленным обращениям потребителям был возмещен ущерб на сумму 453 тыс. 923 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 327 тыс. 856 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 126 тыс. 067 руб.

Просмотров:140 125 человек обратились в январе в управление потребительского рынка и услуг для защиты своих прав. Из них 4 - индивидуальных предпринимателя (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства), остальные 121 - потребители с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества.Из общего числа заявлений 58 принято в Центральном районе, в Талнахе и Кайеркане - 27 и 40 соответственно.Больше всего заявлений и обращений (78) было с жалобами на качество услуг и товаров. 14 претензий были предъявлены на бытовые услуги, восемь – на транспортные.Из всех обращений потребителей значительную часть составляют обращения на услуги торговли 64,5%. В числе основных причин обращений потребителей по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, из них наибольшая часть обращений на недоброкачественные непродовольственные товары.По поступившим обращениям специалистами управления дано: 82 консультации потребителям и субъектам предпринимательства, оказана помощь в составлении 37 претензий, подготовлено три проекта исковых заявлений в суд. Получено три письменных обращения, после рассмотрения которых заявителям направлен ответ.По заявленным обращениям потребителям был возмещен ущерб на сумму 453 тыс. 923 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 327 тыс. 856 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 126 тыс. 067 руб.