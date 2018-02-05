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5 февраля 2018, 19:09



Двое жителей Норильска пойдут под суд за незаконное хранение и приобретение наркотиков.

В ходе операции транспортные полицейские обнаружили и изъяли у мужчин наркотическое средство синтетического происхождения. Задержанные признались, что приобрели наркотик у своего знакомого для личного употребления. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Норильский городской суд. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, сообщает пресс служба УТ МВД России по СФО.

Просмотров:168 Двоих жителей Норильска 27 и 34 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России задержали в октябре прошлого года.В ходе операции транспортные полицейские обнаружили и изъяли у мужчин наркотическое средство синтетического происхождения. Задержанные признались, что приобрели наркотик у своего знакомого для личного употребления.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Норильский городской суд. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, сообщает пресс служба УТ МВД России по СФО.