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5 февраля 2018, 19:30



100 ангелов в одной коллекции. В Норильском колледже искусств подвели конкурса детского творчества «Новогодний серпантин»

Участие в конкурсе приняли более 100 ребят от 6 до 17 лет: ученики Норильской детской художественной школы и Социально-образовательного центра; учащиеся Кайерканской детской школы искусств, Дома детского творчества, и средней школы №40; учащиеся Оганерской детской школы искусств. «Детские работы - это кладезь фантазии, чувств и эмоций! Каждый участник создал образ своего ангела с помощью разнообразных материалов. Для работ использовались: акварель, гуашь, нити, фетр, полимерная глина и т.д. Кто-то увидел ангела в образе котика, а для кого-то ангелом являются их родители. Уже сейчас видно, что ребята, принявшие участие в этом конкурсе, творческие и талантливые. Мы надеемся увидеть их в стенах нашего учебного учреждения в качестве студентов», - отметила куратор конкурса, преподаватель отделения «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы» Светлана Сениченко. Работы оценивались по трем возрастным категориям в каждой номинации. Победителями в номинации «Декоративно-прикладное искусство» стали: - в категории 6-8 лет 1 место Маргарита Смирнова (МБУ ДО «СОЦ»), 2 место поделили Василиса Зеленова (МБОУ «СШ №40») и Полина Лебедева (МБУ ДО «СОЦ»), 3 место Таисия Прищенко (МБУ ДО «СОЦ»); - в категории 9-11 лет 1 место Елизавета Токмамбетова (МБУ ДО «ДДТ»), 2 место Мария Зименкова (МБУ ДО «СОЦ»), 3 место Екатерина Тиспирекова (МБУ ДО «ДДТ»); - в категории 12-17 лет 1 место Патимат Шаммадаева (МБУ ДО «ДДТ»), 2 место Лэйла Гамидова (МБУ ДО «СОЦ»), 3 место Василиса Невзгодова (МБУ ДО «СОЦ»); Победителями в номинации «Изобразительное искусство» стали: - в категории 6-8 лет 1 место Ринат Акбутин (МБУ ДО «ОДШИ»), 2 место Никита Коробка (МБУ ДО «ДДТ»), 3 Елизавета Книгина (МБУ ДО «ОДШИ»); - в категории 9-11 лет 1 место Дарья Покотило (МБУ ДО «ДДТ»), 2 место Юлианна Власова (МБУ ДО «КДШИ»), 3 место Дарья Ганган (МБУ ДО «ДДТ»); - в категории 12-15 лет 1 место Дарья Попович (МБУ ДО «КДШИ»), 2 место Лэйла Гамидова (МБУ ДО «СОЦ»), 3 место Ксения Сивак (МБУ ДО «ДДТ»).

Просмотров:142 Главной темой конкурса стал «Рождественский ангел». Работы принимались по двум номинациям: декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство.Участие в конкурсе приняли более 100 ребят от 6 до 17 лет: ученики Норильской детской художественной школы и Социально-образовательного центра; учащиеся Кайерканской детской школы искусств, Дома детского творчества, и средней школы №40; учащиеся Оганерской детской школы искусств.«Детские работы - это кладезь фантазии, чувств и эмоций! Каждый участник создал образ своего ангела с помощью разнообразных материалов. Для работ использовались: акварель, гуашь, нити, фетр, полимерная глина и т.д. Кто-то увидел ангела в образе котика, а для кого-то ангелом являются их родители. Уже сейчас видно, что ребята, принявшие участие в этом конкурсе, творческие и талантливые. Мы надеемся увидеть их в стенах нашего учебного учреждения в качестве студентов», - отметила куратор конкурса, преподаватель отделения «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы» Светлана Сениченко.Работы оценивались по трем возрастным категориям в каждой номинации. Победителями в номинации «Декоративно-прикладное искусство» стали:- в категории 6-8 лет1 место Маргарита Смирнова (МБУ ДО «СОЦ»), 2 место поделили Василиса Зеленова (МБОУ «СШ №40») и Полина Лебедева (МБУ ДО «СОЦ»), 3 место Таисия Прищенко (МБУ ДО «СОЦ»);- в категории 9-11 лет1 место Елизавета Токмамбетова (МБУ ДО «ДДТ»), 2 место Мария Зименкова (МБУ ДО «СОЦ»), 3 место Екатерина Тиспирекова (МБУ ДО «ДДТ»);- в категории 12-17 лет1 место Патимат Шаммадаева (МБУ ДО «ДДТ»), 2 место Лэйла Гамидова (МБУ ДО «СОЦ»), 3 место Василиса Невзгодова (МБУ ДО «СОЦ»);Победителями в номинации «Изобразительное искусство» стали:- в категории 6-8 лет1 место Ринат Акбутин (МБУ ДО «ОДШИ»), 2 место Никита Коробка (МБУ ДО «ДДТ»), 3 Елизавета Книгина (МБУ ДО «ОДШИ»);- в категории 9-11 лет1 место Дарья Покотило (МБУ ДО «ДДТ»), 2 место Юлианна Власова (МБУ ДО «КДШИ»), 3 место Дарья Ганган (МБУ ДО «ДДТ»);- в категории 12-15 лет1 место Дарья Попович (МБУ ДО «КДШИ»), 2 место Лэйла Гамидова (МБУ ДО «СОЦ»), 3 место Ксения Сивак (МБУ ДО «ДДТ»).