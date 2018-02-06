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6 февраля 2018, 09:59



Сегодня игрок МФК «Норильский никель» примет участие в четвертьфинале чемпионата Европы. Украина встретится с Испанией.

Характеризуя матчи в групповой стадии, Николай отметил, что они выдались сложными. «В первой игре против сборной Румынии мы немного перегорели. Провалили начало игры, пропустили два быстрых мяча. Потом было очень тяжело перестроиться, но мы не сдавались и гнули свою линию. В конце первого тайма удалось отыграть один гол. На второй отрезок игры уже легче было выходить со счетом 1:2. Затем смогли сравнять, а в конце забили и третий гол. Во второй игре против португальцев также провалили начало игры, пропустили два гола. Было очень тяжело. Но мы все равно пытались навязать свою игру. Удалось сравнять счет, но до финального свистка не удержали ничью. Португалия смогла забить и выиграла матч», - рассказал Белоцерковец. Говоря же о предстоящей игре с испанцами, Николай отметил, это более чем серьезный соперник: «Мы прекрасно понимаем, с кем играем в четвертьфинале. Испания – это очень сильный соперник. Нужно хорошо подготовиться, проанализировать две игры в групповой стадии. Если мы хорошо настроимся, будем играть друг за друга и бороться на каждом участке поля, то будет положительный результат».

Просмотров:164 Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Николай Белоцерковец в составе сборной Украины пробился в четвертьфинал чемпионата Европы по мини-футболу. Николай выразил мнение о европейском первенстве и поделился ожиданиями от предстоящего матча с испанцами, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.Характеризуя матчи в групповой стадии, Николай отметил, что они выдались сложными.«В первой игре против сборной Румынии мы немного перегорели. Провалили начало игры, пропустили два быстрых мяча. Потом было очень тяжело перестроиться, но мы не сдавались и гнули свою линию. В конце первого тайма удалось отыграть один гол. На второй отрезок игры уже легче было выходить со счетом 1:2. Затем смогли сравнять, а в конце забили и третий гол. Во второй игре против португальцев также провалили начало игры, пропустили два гола. Было очень тяжело. Но мы все равно пытались навязать свою игру. Удалось сравнять счет, но до финального свистка не удержали ничью. Португалия смогла забить и выиграла матч», - рассказал Белоцерковец.Говоря же о предстоящей игре с испанцами, Николай отметил, это более чем серьезный соперник: «Мы прекрасно понимаем, с кем играем в четвертьфинале. Испания – это очень сильный соперник. Нужно хорошо подготовиться, проанализировать две игры в групповой стадии. Если мы хорошо настроимся, будем играть друг за друга и бороться на каждом участке поля, то будет положительный результат».