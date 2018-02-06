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6 февраля 2018, 10:21



Сегодня Красноярский край представит свои возможности иностранным послам.

Послам из Германии, Италии, Швейцарии, Монголии, Румынии и других стран представят программу предстоящего в апреле 2018 года Красноярского экономического форума. Также на мероприятии анонсируют проведение XIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Модератором презентации выступит руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Андрей Вольф. Участие в мероприятии примут министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин, и. о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко, руководитель Московского представительства АНО «Исполнительная дирекция XIX Всемирной зимней Универсиады в г. Красноярске» Сергей Миночкин, представители бизнес-ассоциаций и организаций, сообщает НИА-Красноярск.

Просмотров:112 Презентация экономического, инвестиционного, культурного и туристического потенциала Красноярского края для представителей посольств иностранных государств состоится сегодня в Москве в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве РФ.Послам из Германии, Италии, Швейцарии, Монголии, Румынии и других стран представят программу предстоящего в апреле 2018 года Красноярского экономического форума. Также на мероприятии анонсируют проведение XIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске.Модератором презентации выступит руководитель постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Андрей Вольф. Участие в мероприятии примут министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Сергей Верещагин, и. о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко, руководитель Московского представительства АНО «Исполнительная дирекция XIX Всемирной зимней Универсиады в г. Красноярске» Сергей Миночкин, представители бизнес-ассоциаций и организаций, сообщает НИА-Красноярск.