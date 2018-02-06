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6 февраля 2018, 10:28



ЕРП (дочернее подразделение "Норникеля") активно готовит свой флот к предстоящей навигации.

В затонах КСЦ этой зимой отстаивается 185 судов, ещё 40 барж находятся на рейдах Красноярска и Песчанки. Дежурные суда «Шарыпово», «Балахта» и рейдово-вспомогательный теплоход «РБТ-301» периодически производят освобождение затонов ото льда для проведения маневровых работ с флотом, находящимся на ремонте, сообщает пресс-служба ЕРП. Еще до нового года выполнили ремонт движительно-рулевых комплексов на теплоходах «Николай Ефремов», «Капитан Попов», «РТ-708». Сейчас на слипе поднято шесть судов для ремонта движительно-рулевых комплексов и подводной части корпусов: «Ярцево», «Богучаны», «Саяногорск», «Боготол», «Сборщик-3». В доках ведется замена наружной обшивки днищевой части барж, - говорится в сообщении. Продолжается работа по установке на суда пароходства оборудования взамен изношенного. На предприятие уже поступили вспомогательные двигатели для теплоходов «Тасеево», «Минусинск», «НТ-68» и дизель-генератор для «Курагино». Новыми отопительными котлами предстоит оснастить дизель-электроход «Туер «Енисей» и теплоходы «Саяногорск», «СТ-717», а на буксире-толкаче «Николай Ефремов» появится установка для приготовления питьевой воды (БАКТ).

Просмотров:135 На площадках филиала АО «ЕРП» «Красноярский судоремонтный центр» продолжаются работы по ремонту флота, запланированные на межнавигационный период 2017-2018 годов.В затонах КСЦ этой зимой отстаивается 185 судов, ещё 40 барж находятся на рейдах Красноярска и Песчанки. Дежурные суда «Шарыпово», «Балахта» и рейдово-вспомогательный теплоход «РБТ-301» периодически производят освобождение затонов ото льда для проведения маневровых работ с флотом, находящимся на ремонте, сообщает пресс-служба ЕРП.Еще до нового года выполнили ремонт движительно-рулевых комплексов на теплоходах «Николай Ефремов», «Капитан Попов», «РТ-708». Сейчас на слипе поднято шесть судов для ремонта движительно-рулевых комплексов и подводной части корпусов: «Ярцево», «Богучаны», «Саяногорск», «Боготол», «Сборщик-3». В доках ведется замена наружной обшивки днищевой части барж, - говорится в сообщении.Продолжается работа по установке на суда пароходства оборудования взамен изношенного. На предприятие уже поступили вспомогательные двигатели для теплоходов «Тасеево», «Минусинск», «НТ-68» и дизель-генератор для «Курагино». Новыми отопительными котлами предстоит оснастить дизель-электроход «Туер «Енисей» и теплоходы «Саяногорск», «СТ-717», а на буксире-толкаче «Николай Ефремов» появится установка для приготовления питьевой воды (БАКТ).