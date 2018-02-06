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6 февраля 2018, 10:29



Четверо юных норильских боксеров были отмечены на мемориале Виктора Крауса. Состязания по боксу прошли в столице Таймыра.

На церемонии открытия турнира участников приветствовали председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов и председатель горсовета Сергей Бородин. Отметив значимость турнира для спортивного сообщества города и района, они пожелали спортсменам достойных противников и справедливых побед. Особыми гостями турнира стали друзья, коллеги и родные выдающегося спортсмена, в том числе брат Александр и сын Илья, который в память об отце подарил спортсменам, тренерскому составу и судьям футболки с логотипом турнира. Перед началом боев главный судья состязаний Максим Малаев вручил удостоверение судьи первой категории кандидату в мастера спорта по боксу дудинцу Денису Кондрину, сообщили в пресс-службе администрации Дудинки. В ходе состязаний были отмечены четыре спортсмена из Норильска. За волю к победе награжден Тарлан Алмасов (Норильск). Лучшим боксером признан Семен Карнаев (Талнах). За лучшую тактику и технику ведения боя отмечен Эреджеп Мухтаров (Норильск). Звание лучшего судьи турнира присвоено Владимиру Лазнику (Талнах). 13 дудинских боксеров стали обладателями призовых мест стали. Кроме того, специального приза от партии «Единая Россия» за самый зрелищный бой был удостоен боксер из Дудинки Алексей Аксенов. Всего был разыгран 21 комплект медалей.

Просмотров:123 Открытый краевой турнир по боксу памяти первого мастера спорта СССР на Таймыре Виктора Крауса состоялся в Доме физкультуры МАУ «Дудинский спортивный комплекс». В сстязаниях участие приняли 60 спортсменов из Дудинки, Норильска, Абакана, Оганера, Талнаха и Новосибирска.На церемонии открытия турнира участников приветствовали председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов и председатель горсовета Сергей Бородин. Отметив значимость турнира для спортивного сообщества города и района, они пожелали спортсменам достойных противников и справедливых побед. Особыми гостями турнира стали друзья, коллеги и родные выдающегося спортсмена, в том числе брат Александр и сын Илья, который в память об отце подарил спортсменам, тренерскому составу и судьям футболки с логотипом турнира.Перед началом боев главный судья состязаний Максим Малаев вручил удостоверение судьи первой категории кандидату в мастера спорта по боксу дудинцу Денису Кондрину, сообщили в пресс-службе администрации Дудинки.В ходе состязаний были отмечены четыре спортсмена из Норильска. За волю к победе награжден Тарлан Алмасов (Норильск). Лучшим боксером признан Семен Карнаев (Талнах). За лучшую тактику и технику ведения боя отмечен Эреджеп Мухтаров (Норильск). Звание лучшего судьи турнира присвоено Владимиру Лазнику (Талнах).13 дудинских боксеров стали обладателями призовых мест стали. Кроме того, специального приза от партии «Единая Россия» за самый зрелищный бой был удостоен боксер из Дудинки Алексей Аксенов. Всего был разыгран 21 комплект медалей.