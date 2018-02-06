Фото новости:

Награждение

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
6 февраля 2018, 10:29

Четверо юных норильских боксеров были отмечены на мемориале Виктора Крауса. Состязания по боксу прошли в столице Таймыра.


Открытый краевой турнир по боксу памяти первого мастера спорта СССР на Таймыре Виктора Крауса состоялся в Доме физкультуры МАУ «Дудинский спортивный комплекс». В сстязаниях участие приняли 60 спортсменов из Дудинки, Норильска, Абакана, Оганера, Талнаха и Новосибирска.
На церемонии открытия турнира участников приветствовали председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов и председатель горсовета Сергей Бородин. Отметив значимость турнира для спортивного сообщества города и района, они пожелали спортсменам достойных противников и справедливых побед. Особыми гостями турнира стали друзья, коллеги и родные выдающегося спортсмена, в том числе брат Александр и сын Илья, который в память об отце подарил спортсменам, тренерскому составу и судьям футболки с логотипом турнира.
Перед началом боев главный судья состязаний Максим Малаев вручил удостоверение судьи первой категории кандидату в мастера спорта по боксу дудинцу Денису Кондрину, сообщили в пресс-службе администрации Дудинки.
В ходе состязаний были отмечены четыре спортсмена из Норильска. За волю к победе награжден Тарлан Алмасов (Норильск). Лучшим боксером признан Семен Карнаев (Талнах). За лучшую тактику и технику ведения боя отмечен Эреджеп Мухтаров (Норильск). Звание лучшего судьи турнира присвоено Владимиру Лазнику (Талнах).
13 дудинских боксеров стали обладателями призовых мест стали. Кроме того, специального приза от партии «Единая Россия» за самый зрелищный бой был удостоен боксер из Дудинки Алексей Аксенов. Всего был разыгран 21 комплект медалей.

Просмотров:123
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 6 февраля 2018 
14:43   У норильчан появилась возможность воспользоваться электронными услугами в области спорта на краевом портале госуслуг 14:04   Юг – Северу. В Норильске с рабочим визитом побывал первый замминистра сельского хозяйства и торговли региона Александр Походин
13:48   Кайерканские гостинки - пожароопасные. В ходе общегородской планерки озвучена ситуация с пожарами, сложившаяся в Норильске с начала года. 13:30   Непредвиденные обстоятельства. Благотворительная тренировка по сбору средств для Влада Карасева перенесена на 8 февраля.
12:55   В Центральном районе Норильска предпочитают оформлять загранпаспорта через портал «Госуслуги». Это экономит деньги и в некоторых случаях время. 12:35   Сегодня празднует свой день рождения КДЦ им. В. Высоцкого.
12:08   О русской Арктике замолвили слово. Депутат Госдумы предлагает дать больше преференций северным территориям. 11:31   Подвело хвастовство. В Норильске молодой человек похитил из квартиры знакомой 20 ювелирных украшений.
10:52   В Дудинке в январе убрали почти 32 тысячи кубометров снега. Как обстоят дела со снегоуборкой в Норильске, доложат сегодня на общегородской планерке. 10:29   Четверо юных норильских боксеров были отмечены на мемориале Виктора Крауса. Состязания по боксу прошли в столице Таймыра.
10:28   ЕРП (дочернее подразделение "Норникеля") активно готовит свой флот к предстоящей навигации. 10:21   Сегодня Красноярский край представит свои возможности иностранным послам.
09:59   Сегодня игрок МФК «Норильский никель» примет участие в четвертьфинале чемпионата Европы. Украина встретится с Испанией.

 5 февраля 2018 
19:30   100 ангелов в одной коллекции. В Норильском колледже искусств подвели итоги конкурса детского творчества «Новогодний серпантин». 19:09   Двое жителей Норильска пойдут под суд за незаконное хранение и приобретение наркотиков.
19:02   Более 450 тысяч рублей вернули в январе потребителям предприниматели Норильска за некачественные товары и услуги. 18:33   Подведены промежуточные итоги в конференции «Север» Ночной хоккейной лиги, где участвуют команды из Норильска и Дудинки.
18:28   В Заполярном театре драмы в этом сезоне ожидаются интересные репертуарные обновления. 18:24   Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу. «Ремонтник» стал досрочным чемпионом Первой лиги.
18:16   На базе ДЮСШ-3 прошел традиционный турнир по фехтованию «Кто на новенького?». 18:13   В минувшую субботу в спортзале стадиона «Заполярник» норильские спортсмены провели открытую тренировку по кендо.
18:03   Норильские школьники вошли в число победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике. 16:24   В Норильске состоялось официальное открытие предвыборного НАРОДНОГО ШТАБА.
16:04   Сегодня для малышей одного из детских садов Норильска объявили техническую актировку. 15:24   Молодежная команда МФК «Норильский никель» в выходные дни провела два матча в рамках первенства Норильска по мини-футболу.
15:22   Мониторинг соцсетей дает результаты. Прокуратура Норильска вынесла представление в адрес главного врача талнахской детской поликлиники. 14:55   В Москве из-за сильных снегопадов отменено пять и задержано более 40 рейсов. Из-за непогоды не может работать в штатном режиме и аэропорт "Норильск".
14:14   Полицейские в поиске незаконно хранящегося оружия. В Норильске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». 13:49   Завтра, 6 февраля, в Молодежном центре Кайеркана пройдет благотворительная тренировка по Zumba Fitness, все сборы с ...
13:00   В Норильске в районе станции Голиково огонь охватил 18 частных гаражей. 12:54   Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства субботней аварии на автодороге Норильск - Алыкель, в которой пострадали люди.
12:42   Самая мощная в России ПДМ будет работать в Норильске на руднике «Ангидрит». «Норникель» обновляют парк спецтехники горных подразделений Заполярного филиала. 12:29   В Дудинке арестовали крупную партию свинины из Бразилии, предназначенную для реализации в Норильске.
12:09   На этой неделе, 9 февраля, во Дворце культуры состоится церемония награждения норильских и таймырских победителей благотворительных программ «Норникеля» «Мир новых возможностей» и «Комбинат добра». 10:48   Норильск готовится к традиционному массовому забегу «Лыжня России». В этот раз желающим принять участие необходимо предъявить страховку.
10:30   Из-за сильного ветра в Норильске объявлено штормовое предупреждение. Во всех районах города объявлены актировки.

 2 февраля 2018 
19:15   Теперь еще и горностай. Житель Норильска обнаружил в своём гараже горностая. 18:27   В Норильске прошли учебно-тренировочные сборы с участием руководителей города.
17:48   Полицейские и прокуратура проводят проверку по факту избиения подростка. Видео инцидента с избиением подростка появилось в ... 17:20   В «Норникеле» подвели итоги работы блока корпоративной защиты в 2017 году.
16:58   В Госавтоинспекции Норильска опровергли информацию о необходимости сдавать экзамен по ПДД при замене действующего водительского удостоверения. 16:32   Епископ Норильский и Туруханский вместе с другими архиереями России отслужили особый молебен в Москве.
16:16   На краевом портале госуслуг для родителей будущих первоклассников появилась услуга «Зачисление в общеобразовательные учреждения (школы)». Норильск ... 14:58   Сегодня Россия отмечает День воинской славы. 2 февраля исполняется 75 лет со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
14:52   Продолжается сбор средств на специальный медицинский прибор для Влада Карасева с редким генетическим заболеванием. В день рождения мальчика в Дудинке прошла благотворительная акция. 14:42   В Норильске началась декларационная кампания 2018 года.
14:29   В городском Центре культуры 9 февраля пройдет конкурс «Папа, мама, я - музыкальная семья», приуроченный к 65-летнему юбилею Норильска. 14:24   МФК «Норильский никель» отдал в аренду двух игроков до конца нынешнего сезона.
10:57   Норильские НКО могут претендовать на краевой грант. 15 миллионов рублей на поддержку экопроектов выделили из краевого бюджета на эти цели. 10:53   Накануне в Норильске произошел пожар в частном гараже. Рассматриваются две версии случившегося.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх