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6 февраля 2018, 10:52



В Дудинке в январе убрали почти 32 тысячи кубометров снега. Как обстоят дела со снегоуборкой в Норильске, доложат сегодня на общегородской планерке.

В частности, отдел МВД доложит о состоянии криминогенной обстановки во всех районах города, о ситуации с пожарами расскажет представитель противопожарной службы. Также на планерке подведут итоги зимней профильной смены школьников, дадут оценку развития ВВПОД «Юнармия» в Норильске, расскажут о демонтаже снежных городков, а также о голосовании по выбору территории, подлежащей благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Пойдет речь на встрече руководителей городских подразделений и о подготовке к предстоящим выборам президента. О текущей работе сообщит председатель ТИК.

Просмотров:120 Кроме уборки снега с улиц и дворов Норильска, о которой расскажет представитель УЖКХ, на планерке подведут итоги деятельности в январе и другие городские ведомства.В частности, отдел МВД доложит о состоянии криминогенной обстановки во всех районах города, о ситуации с пожарами расскажет представитель противопожарной службы.Также на планерке подведут итоги зимней профильной смены школьников, дадут оценку развития ВВПОД «Юнармия» в Норильске, расскажут о демонтаже снежных городков, а также о голосовании по выбору территории, подлежащей благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».Пойдет речь на встрече руководителей городских подразделений и о подготовке к предстоящим выборам президента. О текущей работе сообщит председатель ТИК.