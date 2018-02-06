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6 февраля 2018, 11:31



Подвело хвастовство. В Норильске молодой человек похитил из квартиры знакомой 20 ювелирных украшений.

Установить подозреваемого полицейским удалось быстро. Выяснилось, что в отсутствие заявительницы в гости к ее несовершеннолетней дочери на протяжении декабря приходила компания знакомых ребят. Воспользовавшись моментами, когда за ним не наблюдали другие, 21-летний визитер похищал принадлежащие хозяйке квартиры драгоценности, которые хранились в шкатулке в серванте одной из комнат. Более 20 наименований ювелирных изделий, которые за время визитов в гости ему удалось похитить, злоумышленник сдавал в ломбард, деньги тратил по своему усмотрению. Подозреваемого, который уже имел непогашенную судимость за имущественные преступления, задержали. Оказалось, что незадолго до этого, хвастаясь перед приятелями наличием денег, злоумышленник проговорился друзьям о том, где достал денежные средства. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, - лишение свободы сроком до пяти лет. Причиненный потерпевшей ущерб возмещен. В настоящее время расследование завершено, материалы дела направлены в суд. Его решения обвиняемый дожидается под стражей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:130 С заявлением о краже из квартиры ювелирных украшений на общую сумму 24,5 тысячи рублей в отделение полиции обратилась 36-летняя жительница Талнаха.Установить подозреваемого полицейским удалось быстро. Выяснилось, что в отсутствие заявительницы в гости к ее несовершеннолетней дочери на протяжении декабря приходила компания знакомых ребят. Воспользовавшись моментами, когда за ним не наблюдали другие, 21-летний визитер похищал принадлежащие хозяйке квартиры драгоценности, которые хранились в шкатулке в серванте одной из комнат. Более 20 наименований ювелирных изделий, которые за время визитов в гости ему удалось похитить, злоумышленник сдавал в ломбард, деньги тратил по своему усмотрению.Подозреваемого, который уже имел непогашенную судимость за имущественные преступления, задержали. Оказалось, что незадолго до этого, хвастаясь перед приятелями наличием денег, злоумышленник проговорился друзьям о том, где достал денежные средства.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, - лишение свободы сроком до пяти лет.Причиненный потерпевшей ущерб возмещен. В настоящее время расследование завершено, материалы дела направлены в суд. Его решения обвиняемый дожидается под стражей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.