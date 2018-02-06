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6 февраля 2018, 12:08



О русской Арктике замолвили слово. Депутат Госдумы предлагает дать больше преференций северным территориям.

«Один из главных вопросов, встающих как препятствие на пути к «полярным преференциям», - это требование единства экономического пространства, то есть равных условий для всех экономических субъектов РФ. Выполненное формально, это требование не может учитывать равенство условий и те дополнительные нагрузки, в которых оказываются обитатели Крайнего Севера и труднодоступных регионов», - отмечается в статье. Компании, работающие в Арктике, находятся в худшем положении, ведь их затраты гораздо выше и те льготы, которые предусмотрены для населения соответствующих регионов, было бы неплохо расширить определенным образом и для компаний, считает депутат ГД Федерального Собрания РФ от Мурманской области Алексей Веллер. Депутат Годсумы предлагает перераспределить налоговые потоки в пользу северян. Например, налог на прибыль для предприятий по всей стране составляет 20%, из которых 17% остаются в регионе, а 3% уходят в федеральный центр. «А что, если оставить эти 3% в арктических регионах, как требующих ускоренного развития? Только на примере Мурманской области это составило бы 3,5 млрд руб., что серьезно помогло бы областным бюджетникам», - предложил Веллер.

Просмотров:154 Полярные надбавки и районные коэффициенты оплаты труда могут стать как эффективным средством улучшения ситуации с развитием регионов Крайнего Севера, так и лечь тяжелым грузом на их бюджеты. Вопрос о том, как считать, становится в данном случае крайне важным, ведь от этого зависят бюджеты регионов, сообщает ИА REGNUM в статье автора Александра Шимберга, которая рассказывает о предложениях, способных улучшить ситуацию с освоением русской Арктики.«Один из главных вопросов, встающих как препятствие на пути к «полярным преференциям», - это требование единства экономического пространства, то есть равных условий для всех экономических субъектов РФ. Выполненное формально, это требование не может учитывать равенство условий и те дополнительные нагрузки, в которых оказываются обитатели Крайнего Севера и труднодоступных регионов», - отмечается в статье.Компании, работающие в Арктике, находятся в худшем положении, ведь их затраты гораздо выше и те льготы, которые предусмотрены для населения соответствующих регионов, было бы неплохо расширить определенным образом и для компаний, считает депутат ГД Федерального Собрания РФ от Мурманской области Алексей Веллер.Депутат Годсумы предлагает перераспределить налоговые потоки в пользу северян. Например, налог на прибыль для предприятий по всей стране составляет 20%, из которых 17% остаются в регионе, а 3% уходят в федеральный центр.«А что, если оставить эти 3% в арктических регионах, как требующих ускоренного развития? Только на примере Мурманской области это составило бы 3,5 млрд руб., что серьезно помогло бы областным бюджетникам», - предложил Веллер.